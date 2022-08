– Det er viktig at selskapene skal drive for egen regning og risiko. Hvis vi forrykker denne balansen for mye og skattebetalerne skal stille opp når det blir for vanskelig, vil det over tid svekke produktiviteten og verdiskapningen til næringslivet i landet.

Det sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) etter et lukket møte med ledelse, tillitsvalgte og ansatte ved Rec Solar i Kristiansand mandag.

Han hadde ikke med seg noen redningspakke til bedriften, men påpekte at bedriftens bidrag til det grønne skiftet er viktig.

Bakgrunnen for den planlagte stansen i produksjonen er blant annet høye strømpriser.

Torsdag kom nyheten om en mulig nedstenging av bedriften. Dagen etter ble det sendt ut permitteringsvarsel til de ansatte.

Totalt 250 jobber ved fabrikkene i Kristiansand og Porsgrunn.

Der produseres solenergisystemer for hjem, bedrifter og verktøy.

Rec Solar Norway har 250 ansatte til sammen i Kristiansand og Porsgrunn. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Stenger ned i 26 uker

Først var det snakk om at produksjonen enten kunne bli stanset midlertidig eller bli lagt helt ned.

Nå er planen stans i 26 uker.

Ifølge Fædrelandsvennen hadde Rec Solar Norway et underskudd på nesten 2,4 milliarder kroner i 2021.

Strømregningen for juli skal ha vært på 60 millioner kroner.

Takket nei til fastprisavtale på strøm

Søndag skrev Fædrelandsvennen at Rec Solar Norway i vår fikk tilbud om gunstige fastprisavtaler på strøm fra både Agder Energi og Statkraft.

Tilbudet skal ha kommet etter initiativ fra tillitsvalgte i Industri Energi.

Det indiske eierskapet takket nei til det.

– Det var en avtale på ti år og det var ikke en lav pris. Jeg ville ha risikert framtiden til selskapet for en kjapp løsning, sier administrerende direktør i Rec Solar Jan Enno Bicker.

Ifølge Fædrelandsvennen lå tilbudet om fastpris på mellom 50 og 60 øre per kilowattime.

Bicker påpeker at han vil fortsette å snakke med Agder Energi.

– Hvis det er en mulighet å finne et pris som er akseptabel og som ikke gjelder i ti år, er det rom for å snakke, sier han.

Derfor takket Rec Solar nei til fastpris Du trenger javascript for å se video. Derfor takket Rec Solar nei til fastpris

Fastpris fortsatt et tema

For Vestre var det i dag også viktig å få klarhet i om fastpris fortsatt var et tema.

– Det viktigste for meg var å forsikre meg om at Agder Energi er villige til å sette seg ned og forhandle om dette. Det har de bekreftet senest i dag, sier han.

Agder Energi bekrefter overfor NRK at dette stemmer.

– Vi er alltid interessert i å diskutere fastprisavtaler med industrien og gjør det gjerne på nytt med Rec Solar, sier konserndirektør for kraftforvaltning Anders Gaudestad.

Anders Gaudestad i Agder Energi sier de er i kontakt med «en del» selskap som har krevende dager med høye strømpriser. – Vi gjør vårt ytterste for å hjelpe dem, sier han.

Ifølge han er de også villige til å diskutere kortere tidshorisonter enn ti år.

– Men vi må hele tiden se helheten i slike vurderinger å ta markedssituasjonen i betraktning. Ti år er ofte en normal tidshorisont for kraftintensiv industri. Det skaper forutsigbarhet for begge parter.

I hvilken grad påvirker det at eieren av selskapet er verdens 11. rikeste mann vurderingene dere gjør?

– Nei, slike ting påvirker normalt ikke vår vurdering, sier Gaudestad.

Vestre sier også at det jobbes med å se på ulike støttetiltak for næringslivet. De kan bli presentert i september.

Han synes det er beklagelig at det er tatt ut permitteringsvarsel til de ansatte ved Rec Solar.

– Jeg håper de kan trekkes tilbake og at alle ansatte kan komme tilbake i jobb. De lager et produkt som verden trenger, sier han.