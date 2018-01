– Det er en stund siden vi så at de første tiggerne tok i bruk Vipps. Det er mange tiggere som bruker appen, sier nestsjef i Vipps, Elisabeth Haug.

Ifølge Haug er den åpenbare årsaken til den digitale utviklingen blant tiggere at de sliter med å få inn penger ved å kun be om kontanter, da majoriteten har sluttet å ha med seg en lommebok.

– Det er derfor vi ser at også folk som selger lodd og lignende tar i bruk Vipps.

Elisabeth Haug har langt fartstid fra sterke digitale merkevarer som FINN og mCASH. Foto: Privat

Hovedsakelig norske statsborgere

I hovedsak gjelder dette norske statsborgere, da det stilles krav om blant annet norsk personummer, norsk mobilnummer og konto i norsk bank for å lage en Vipps-bruker, ifølge nestsjefen.

De utelukker likevel ikke at det er mulig at utenlandske tiggere bruker betalingstjenesten, ved å låne mobil eller kontoinformasjon.

– I så fall er ikke dette lov. Misbruk av andres identitet vil bli slått ned på.

Betalingsappen ble raskt populær i Norge. Foto: MELLINGSATER / DNB

Får inn halvparten via Vipps

NRK har vært i kontakt med gatemusikanter, gatemagasinselgere og tiggere. Alle er enige om at betalingsappen er et viktig verktøy.

En norsk tigger i Kristiansand, som ikke ønsker å stå frem med navn og bilde, sier at han selv får inn mer en halvparten av et dagsverk via mobilappen.

– Jeg kan nesten ikke tro at det går an å tigge i Norge nå hvis man ikke bruker Vipps. Jeg er helt sikker på at de som tigger og er fra andre land også bruker den, sier han.

Han tror mange utenlandske tiggere har store nettverk i Norge, og at det å låne en annens Vipps-konto trolig er enkelt.

– Tar kontakt med politiet

Haug sier at de foreløpig ikke har anmeldt noen saker der tiggere ulovelig har brukt appen, og at de har sikkerhetsrutiner.

– Vi monitorerer dette døgnet rundt. Oppdager vi mistenkelig trafikk går vi dypere inn i problemstillingen.

Hun understreker at de tidlig i prossessen sier ifra til politiet om de kommer over kriminell virksomhet.