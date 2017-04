Høyre krever fakta om tigging og kriminalitet i Kristiansand

Spørsmålet er aktualisert etter Brennpunkt-dokumentaren som avdekket kriminalitet blant rumenere i Bergen.

Renate Hægeland er gruppeleder for Høyre i Kristiansand bystyre. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Strikking og tigging i Kristiansand. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi har ikke tro på et lokalt forbud, vi har tro på et nasjonalt forbud, sier gruppeleder for Høyre, Renate Hægeland.

– Støtter Erna Solberg

Arendal har tidligere hatt et tiggeforbud, men har avskaffet det. Nå er Lillesand den eneste kommunen i landet som har et slikt forbud.

– Vi støtter Erna Solberg i dette spørsmålet, og håper at valget til høsten skal åpne opp for et nasjonalt forbud, sier Hægeland.

– Høyre i Kristiansand tror ikke et lokalt tiggeforbud vil kunne motvirke at det er uønsket adferd omkring tigging.

Reportasjen i NRK Brennpunkt viste at flere rumenere som utgav seg for å være tiggere, hadde tjent store penger på kriminalitet i Bergen.

Romleiren under vesterveibrua i Kristiansand (arkiv). Foto: Sander Heggheim / NRK

Rett etter at dokumentaren var publisert, foreslo Demokratenes Vidar Kleppe å stryke de 220.000 kronene bystyret har bevilget til en markedshall i byen Carbunesti hvor de fleste tiggerne i Kristiansand kommer fra. Han foreslo også å fjerne romleiren under vesterveibrua.

– Ønsker flere fakta omkring tigging

Renate Hægeland sier at flertallet i Høyres gruppe helst hadde sett at det ikke foregår tigging i Kristiansand, men de har ikke tro på at et lokalt forbud er veien å gå.

– Vi kan ikke bestemme oss for virkemidler i Kristiansand på grunnlag av en dokumentar fra Bergen. Nå ønsker vi å få hente inn fakta omkring tiggersituasjonen i Kristiansand og få mer klarhet i kriminalitet, narkotikasalg, om det finnes prostitusjon knyttet til tigging i Kristiansand. – Og hva med menneskehandel? Når vi har fått fakta på bordet, står vi bedre rustet til å foreslå tiltak som kan være virkningsfulle.

Hægeland sier at Høyre vil komme med konkrete initiativer omkring tigging i Kristiansand bystyre om ikke lang tid.

– Mange opplever aggressiv tigging i Kristiansand. Men ingen følger dette opp. Kanskje er det en ting vi må ta tak i, sier Renate Hægeland.