Arbeidet med å senke den undersjøiske restauranten «Under» ned i sjøen i Lindesnes, starter torsdag kveld.

Hvis alt går etter planen, skal den ligge rundt fem og en halv meter under havoverflaten i bukten ved Båly, fredag kveld.

Ut gjennom et tykt glass skal gjester få skue til en spektakulær utsikt av livet under sjøen til måltidet.

Flere tusen tonn

– Det er spennende, men jeg forventer at det går fint.

Det sier driftsleder i entreprenørselskapet BRG, Dag Terje Håland, om den nært forestående nedsenkingen.

Den enorme konstruksjonen som så langt har ligget til skue for hotellgjester på hotellet i Lindesnes, skal veie rundt 2400 tonn når den er helt ferdig.

For at restauranten skal bli undersjøisk, må den bokstavelig talt senkes.

– Det er en del ballast i den som skal fylles med vann for at den skal synke rett, så skal den flyte av seg selv og fraktes bort til bukten der den skal ligge. Da må den fylles med mer vann for å trykke den ned mot bunnen, forteller Håland.

Deretter skal restauranten kunne boltes fast, før vannet slippes ut.

Gründer Stig Ubostad har nervene på spenn i forkant av det spesielle prosjektet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

50–60 millioner

Brødrene Gaute og Stig Ubostad er gründerne bak det spesielle prosjektet.

– Vi gleder oss stort. Vi er litt spente og litt nervøse, men gleder oss mest. Det er ikke noe tvil om at dette blir den største milepælen i byggets historie, så langt, sier Stig Ubostad.

Selv om det bare er selve nedsenkingen som foregår på fredag, skal det markeres med arrangement og folkefest. 2500 personer har trykket «interessert» på arrangementet på Facebook.

Den undersjøiske restauranten hadde ett budsjett på 40 millioner kroner. Hittil har kostnadene blitt en del høyere.

– Det ligger på mellom 50 og 60 millioner kroner, sier Ubostad.

Gründeren ser på nedsenkingen med skrekkblandet fryd, til tross for nøye beregninger. Det er mye som kan gå galt.

– Det verste som kan skje er vel at noen har trykket feil på kalkulatoren, og at den ikke flyter som den skal, fra starten av.

Snøhetta, samt 70 andre forskjellige firmaer og organisasjoner har vært involvert i det som skal bli Agder-fylkene, og spesielt Lindesnes, sitt nye trekkplaster.

Den offisielle åpningen av restauranten er i mars 2019.