Bygger undersjøisk restaurant

Den skal romme 80–100 restaurantgjester og blir som en kunstinstallasjon i vannet.

Undervannsrestauranten på Båly i Lindesnes vil koste 40 millioner kroner, og blir den første av sitt slag i Europa.

Det fins lignende både i Dubai og på Maldivene.

– Men det var ikke der idéen kom ifra. Dette ble lansert som en lokal, vill idé som nå blir en realitet, sier Stig Ubostad.

Plan, Restaurant under vann. Foto: Snøhetta

Gaute Ubostad lover en spektakulær restaurantopplevelse på fem meters dyp. Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK var først ute med å publiserte tegningene som nå ligger klar for behandling i Lindesnes kommune. Stig og Gaute Ubostad har jobbet med prosjektet lenge, og tror byggingen kan starte allerede til høsten.

Restaurant på fem meters dyp

– Det kommer til å fremstå som en rektangulær klippeformasjon som står opp av sjøen litt øst for Lindesnes havhotell, sier Gaute Ubostad.

Undervannsrestauranten blir liggende øst for Lindesnes Havhotell, til venstre for moloen i bildet. Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Bygningen får adkomst via en bro, og restauranten skal ligge på fem meters dyp. Ingen naboer har hatt innsigelser mot bygget.

Gaute Ubostad tror tiltaket blir en stor attraksjon. Ifølge arkitektene i Snøhetta blir bygningen som en kunstinstallasjon som ligger ute i vannet. Den er formgitt i forhold til havets krefter og bølgebryting.

Bygningen har tre etasjer. Underetasjen ligger i sin helhet under vann, og mesaninetasjen ligger delvis under vann.

Fasader, undervannsrestaurant. Foto: Snøhetta

Mat og forskning

Ubostad sier at dette blir mer enn en undervannsrestaurant.

– Vi har knyttet til oss en rekke forskningsinstitusjoner med tanke på å utvikle et undervannslaboratorium. Forskere fra Nofima og Nibio har allerede undersøkt ulike metoder for å lære villfisk å komme på signal.

«Laboratoriet» skal ha en rekke kameraer som overvåker livet i havet rundt restauranten. Lyskilder med ulik fargetemperatur vil lokke til seg forskjellige arter.

Utfordrende å bygge

Nedre del av bygningen blir liggende under vann. Foto: Snøhetta/Asplan Viak

Anlegget blir utfordrende å bygge. Spesialister på bygging under vann har drevet forundersøkelser i to år. Det skal legges til rett for at mange arter fisk, skalldyr og sjøplanter skal trives inntil bygget

Restauranten planlegges for helårsdrift med fokus på grupper, men om sommeren er den også åpen for bestilling.

– Havets biologiske mangfold skal danne grunnlag for både matopplevelse og romlig opplevelse under vann, skriver Snøhetta i byggesøknaden.