Musetrøbbel i Hakkebakkeskogen

Roy Bjerke er underholdningssjef i Dyreparken i Kristiansand. Foto: NRK

Med tog gjennom Hakkebakkeskogen. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Underholdningssjef Roy Bjerke synes museproblemet er litt komisk.

– Hakkebakkeskogen spilles jo i en reell skog der er det skjult 100 000 meter med ledning!

Teaterstykket er blitt en suksess som ble sett av nesten 200 000 mennesker i fjor. Publikum kjører med et tog gjennom en skog hvor de møter forskjellige scener og skuespillere.

– Granger på ledningene

– Vi snakker om en avansert skog full av massevis av kabelgater, sier Bjerke.

Og ned i kabelgatene har det altså kommet noen ekte mus som har knasket på ledningene.

– Vi hadde forutsett at noe slikt kunne skje, men hadde håpet at vi skulle klare å holde dem unna. Men det har ikke gått. Det har blitt noen kabelbrudd her og der.

Problemene er ikke store om sommeren. For når de store musene er der, holder de små musene seg borte. Men når høsten og vinteren kommer, slipper de små musene til.

Klatremus synger villig vekk, men får problemer når smågnagere går løs på ledningene som er gravd ned i skogen. Foto: Kai Stokkeland/NRK

– Forvirring i teknikken

Bjerke forteller at underlige ting kan skje når teatersesongen starter igjen på våren.

– Når for eksempel Klatremus sitter i treet sitt og skal synge vuggesangen, kan det plutselig komme en annen sang, fordi teknologien da ikke spiller helt på lag. Vi har heldigvis skuespillere som er flinke til å takle det uforutsette. Musene er ikke et kjempestort problem, men vi må jobbe intenst for å holde dem unna kabelgangene.

Brekke sier at Dyreparken tar imot alle gode kjerringråd med takk. De har fått mange råd: alt fra urteblandinger til midler man bruker i sofaer for at katter ikke skal klore.

– Men de profesjonelle skadedyrfirmaene har nok de beste løsningene mot mus. Vi har gjort en del tiltak, og håper at vi til våren skal slippe å feilsøke altfor mye.

Det serveres mye pepperkaker i Hakkebakkeskogen, men de små musene gnager mest på ledningene til lydutstyret. Foto: Ole Martin Buene / Dyreparken

– Improviserer

Ingen forestillinger er blitt avbrutt som følge av musene, men skuespillerne trener på hva de skal gjøre når uforutsette ting skjer.

– Skuespillerne må improvisere, sier Brekke.

– Det har blitt noen morsomme situasjoner. De store musene har ledd godt av det de små musene har gjort. Det blir mye humor. Forskjellen på vårt teater i skogen og klassisk teater, er at det hos oss går 15 minutter til det kommer et nytt tog. Du kan ikke improvisere for mye, du må videre, sier Brekke.

Så langt har ikke kabelgnagingen medført de helt store økonomisk utgiftene for Dyreparken. Men Hakkebakkeskogen skal spilles i mange år fremover.

– Vi må følge nøye med på hva som skjer, sier underholdningssjef Roy Bjerke.