Mobilbruk irriterer kinogjengere

– Det er irriterende når folk tar opp telefonen sin. Det lyser veldig sterkt bakover i salen, sier Erlend Korsgård, kinosjef i Kino Sør i Arendal.

Kinosjefen har de siste årene merket en økning i bruk av mobil under forestillingene, spesielt blant ungdommen.

– Men under barnefilmer er det kanskje også noen foreldre som tar opp telefonen hvis de kjeder seg, forteller Korsgård.

Kinosjef på Lagunen kino i Bergen Silje Miedler sier at mobilbruken under filmer er den største utfordringen.

– Vi får masse tilbakemeldinger fra gjester, og overraskende mange går på at andre gjester ikke er flinke til å respektere andre gjester. Da er det spesielt mobilbruk det går på.

Unge bruker mobilen mest under filmen

NRK har vært i kontakt med kinoer i Kristiansand, Arendal, Bergen, Trondheim og Oslo. Alle sier at mobilbruken er størst hos yngre gjester, men at også eldre bruker mobilen aktivt.

Salma Birkeland (tv) og Silje Hagen sier at de bruker mobilen når de er på kino, men hovedsakelig for å vise hvilken film de ser på. Foto: Zhilwan Manbari / NRK

Salma Birkeland og Silje Hagen fra Kristiansand innrømmer at de innimellom bruker telefonen under kinobesøket.

– Men jeg pleier å ta lavere lysstyrke når jeg ser på mobilen for å ikke forstyrre de andre, sier Hagen.

– Noen blir litt flaue

Før hver visning blir publikum bedt om å skru av mobilen. Likevel må kinovakter enkelte ganger ta direkte kontakt med folk som ikke følger oppfordringen.

– Ansatte er innom salene flere ganger under hver visning for å sjekke lyd og bilde, men også for bråk og mobilbruk, sier kinodirektør Kim Skarning Andersen fra Kristiansand kino.

– Hvordan reagerer de da?

– De fleste reagerer greit, men noen blir litt flaue.

Kinodirektør Kim Skarning Andersen ved Kristiansand Kino sier at kinovakter noen ganger må be folk slå av mobilen. Foto: Anders Mjaaland / NRK

Bruker mye ressurser på opprydding

Andersen sier også at de ansatte må bruke mye tid på å rydde salen etter gjester.

– Det er ofte knapp tid mellom visningene. Vi skulle gjerne sett at gjestene våre var litt flinkere til å ta med seg søppelet sitt, sier han.

Samme oppfordring kommer fra leder for kultur og fritid i Valle kommune Thorunn Charlotte Nyberg. I siste utgave av Bygdenytt oppfordrer hun foreldre å snakke med barna sine om hvordan man oppfører seg på kino og aller helst bli med dem.

Etter en visning i Valle kino i desember hvor det var mange barn og få voksne ble Nyberg overrasket hvordan salen så ut i etterkant.

Slik så kinosalen ut etter en visning av Snekker Andersen og Julenissen i desember. Foto: Foto / Privat

– Som bildet viser er det helt tydelig at gulvet var fullt av brus og popkorn, sier Nyberg.