Mener verdensdagen for Down syndrom ble kuppet

Rockesokk-aksjonen presentert på Menneskeverds nettside. Foto: Skjermdump

Det skulle blitt en dag for å hedre ulikhet, FNs internasjonale verdensdag for Down syndrom, 21. mars. Datoen henspiller på kromosompar 21, som ved Down syndrom har et ekstra tillegg.

I Norge foregikk to aksjoner denne dagen:

Norsk Nettverk for Down Syndroms Ulik-kampanje.

Stiftelsen Menneskeverds rockesokk-kampanje som oppfordret folk til å legge ut foto av kreative sokkekombinasjoner på sosiale medier.

– Rockesokk-aksjonen tok helt av

Maria Victoria Kjølstad Aanje er kommunikasjonsansvarlig i stiftelsen Menneskeverd. Foto: Anders Kjøndal

Kjell Ingolf Ropstad: Ja til mangfold! Tillatt med #rockesokk i Stortinget! Foto: Skjermdump

– Vi er overveldet over oppslutningen, sier informasjonsleder Maria Victoria K. Aanje i Menneskeverd.

Blant annet politikere, byråkrater og barnehager la ut bilder av sokkene sine. Også helseminister Bent Høie deltok.

– Vi hadde ingen ønsker om å kuppe denne dagen, men ville løfte en viktig sak. Kamp for likeverd er ett av våre tre satsingsområder, sier Aanje.

– Ikke tydelige nok

Ingvild Endestad i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, FRI, mener Menneskeverd ikke var tydelig nok på at dette ikke er deres aksjon.

Ingvild Endestad i FRI frarådet folk fra å støtte Menneskeverds aksjon. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Hvis de ikke ønsket å kuppe denne dagen, kunne de støttet aksjonen til Norsk Nettverk for Down Syndrom. Når man gikk inn på nettsiden rockesokk.no, havnet man på Menneskeverds nettside.

På Facebook skriver Endestad:

«Jeg ser at flere markerer Down syndrom-dagen med kampanjen rockesokk. Dette er en kampanje fra den ultrakonservative stiftelsen Menneskeverd som er totalmotstander av abort og kunstig befruktning. Styreleder Svein Granerud er i tillegg lederen av den nye stiftelsen Frimodig kirke som har som eneste formål å jobbe mot likekjønnede ekteskap i kirka. Det finnes tusen grunner til å synliggjøre folk med Downs syndrom, stiftelsen Menneskeverd er ikke en av dem.»

Maria Aanje sier det ikke er riktig at Menneskeverd er totalmotstander av abort og kunstig befruktning.

– Mangfold i praksis

Bent Høie feirer verdensdagen for Down syndrom. Foto: Skjermdump

Og helseminister Bent Høie skriver på Facebook at han aldri har opplevd at organisasjonen har engasjert seg mot likekjønnet ekteskap i kirken eller mot homofilisakens rettigheter:

«Men det er ikke poenget. Jeg deler deres engasjement for mangfold i alle livets faser. Det betyr ikke at vi er enige om alt. De har engasjert seg sterkt imot mitt syn både på bruk av NIPT-blodprøve for kvinner med rett til fosterdiagnostikk og i saken om selvbestemt abort i forbindelse med tvillingsvangerskap. Jeg har allikevel flere ganger vært invitert til deres møter og arrangementer.»

Høie skriver at det er mangfold i praksis at han som homofil politiker som de har kritisert, inviteres som taler flere ganger.

Maria Aanje forstår at folk er irritert hvis de har deltatt i rockesokk-aksjonen og nå føler at de har sagt ja til alt Menneskeverd står for.

– Men Rockesokk var en rendyrket kampanje for likeverd. Mange tillegger oss meninger vi ikke har. Vi mener ingen ting om kirkepolitikk. Kritikerne blander inn kristenkonservative forhold, sier Aanje.