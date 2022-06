Malin har Downs syndrom – derfor får hun ikke velge skole selv

– Vi har tenkt på at vi kanskje må flytte til Kristiansand så hun får gå på den skolen hun vil, sier Monica Lindgren.

Hun er mamma til 15 år gamle Malin, som har downs syndrom.

Familien bor i Vennesla kommune, der Malin nettopp har gått ut av ungdomsskolen.

Hun har trivdes godt, men når hun nå skal over på videregående er det tilbudet i nabokommunen Kristiansand som frister.

Problemet er bare at fritt skolevalg ikke ser ut til å gjelde for Malin.

– Som mor er dette sårt og vondt, og jeg tar til tårene. Jeg vil jo det beste for henne.

Malin synes ikke det er skummelt å skulle starte på videregående skole. Men hun liker å vite hva som skal skje. Hver dag og fremover.

– Hun vet at noe er galt nå, for hun har sluttet å snakke om hva hun skal til høsten, sier Lindgren.

Mamma Monica Lindgren sier det er vanskelig å være positiv når ikke datteren kan få velge den skolen hun aller helst vil. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Hjemmeadressen avgjør

– Adressen vår er grunnen til at Malin blir plassert på videregående skole her, sier Monica Lindgren.

Da hun skulle velge skole for datteren, hadde fylkeskommunen allerede valgt for henne.

De hadde gitt henne plass på Vennesla videregående skole fordi hun bor i den kommunen.

– At hun ikke får velge selv slik andre ungdommer får er diskriminerende mot Malin, sier Lindgren.

Det er fritt skolevalg innenfor fylket du bor i, men for elever ved spesielle behov slår nærskoleprinsippet inn.

Da blir elever plassert på sin nærskole, for å slippe transport.

Malin vil gå på hverdagslivslinja på en av de videregående skolene i Kristiansand.

Der har hun allerede gode venner, og der er det et annet opplegg enn i Vennesla.

Fylket mener at tilbudet med samme navn i Vennesla er like bra. Lindgren er uenig.

– Det er langt ifra det samme. Det er som å sammenligne et studie i idrett med et studie i musikk, sier Lindgren.

Her får Malin støtte fra Statsforvalteren, som mener fylket må gjøre en ny vurdering av tilbudet.

Malin har mange interesser og et klart ønske å gå på videregående skole i Kristiansand der hun har flere venner. Foto: Privat

– Diskriminerende

Fagpersonell på Vennesla ungdomsskole underbygger familiens oppfatning av Malins behov.

– Skolen støtter foresattes ønske om skolegang på KKG og Kvadraturen videregående skole, og ikke nærskolen Vennesla videregående skole, uttaler skolen.

Fagleder for habilitering for barn i Vennesla kommune, Anne Cathrine Lie, går enda lengre.

– Å forhåndsplassere Malin ved Vennesla videregående skole er diskriminerende og vil begrense hennes muligheter for utvikling både faglig og sosialt.

Malin og venninnen Anna Eidet møtes ved dette skiltet hver ukedag klokken 07.55 for å gå sammen til skolen. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

– Skal ha samme behandling

Leder i Handikappede Barns Foreldreforening, Annette Jensen, mener Malin skal ha samme behandling som alle andre elever.

– At fylkeskommunen valgte skole uten å ha samtaler med Malin er overhodet ikke greit. Dessverre ser vi altfor ofte at det tas valg for denne gruppen uten involvering eller samtaler i forkant.

Hun sier at om Malin hadde blitt hørt, hadde de kanskje skjønt hvor viktig valg av skole var for henne, og at det vil ha stor betydning for hennes trygghet, trivsel og videre utvikling.

Jensen påpeker at sosiale forhold har stor betydning for elever med en funksjonsnedsettelse, da de er sårbare.

– I ytterste konsekvens kan det føre til skolevegring og at eleven slutter på skolen, sier hun.

Leder i Handikappede Barns Foreldreforening, Annette Jensen, mener fritt skolevalg skal gjelde for alle, uansett behov. Foto: Caroline Utti / NRK

– Kjenner seg annerledes

Malin går på håndballtrening i Kristiansand. Det finnes ikke noe slikt tilbud for henne i Vennesla, så hun er mye alene.

Nå merker mammaen at datteren er bekymret.

– Hun begynner å kjenne på at hun er annerledes. Derfor er det godt for henne å være sammen med andre som har Downs syndrom.

I Kristiansand har Malin er gruppe venner med Downs syndrom som hun liker å være sammen med.

Nå har Monica og mannen Terje klaget til fylket og bedt klagenemnda om å vurdere saken på ny.

Klagenemnda skal vurdere saken torsdag.

Klagenemnda vil avgjøre

– Vi har bygd opp et tilbud for våre elever over hele fylket og vi har vedtatt et nærskoleprinsipp for å unngå kjøring, forklarer fylkesdirektør for utdanning, Arly Hauge.

Det er et nærskoleprinsipp som gjør at Malin må gå på skole på hjemstedet. For å unngå kjøring, sier fylkesdirektør for utdanning, Arly Hauge. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Familien er redd for at Malin til høsten skal stå uten et skoletilbud som hun liker.

Et alternativ er å bytte bostedsadresse.

– Det kan ikke være sånn at bostedsadressen skal bety så mye. Vi tar jo ingen andres plass, sier mamma Monica.