Kvinner får plass i moské-styret

Azhar Hashi, som startet kvinneopprøret, er nå valgt inn i styret i moskeen. Også to andre kvinner har fått plass i styret. Hashi sier dette er en svært viktig seier for demokratiet i menigheten.

– Vi ble enige om at vi får to plasser i styret pluss en vara. Det betyr mye for miljøet i menigheten. Dette kan føre at folk tenker at alle er like mye verd. Vi får vist at vi kan gjøre en like bra jobb som menn. Det er også viktig å vise barna våre at kvinner kan gjøre dette like mye som en mann, sier hun.

Gikk ut mot ledelsen

I høst gikk Azhar Hashi ut mot ledelsen i sin egen moské i Arendal. Hashi er selv muslim og er opprinnelig fra Somalia. Hun ønsket å reformere moskeen, som hun mente var styrt av menn og preget av hemmelighetshold. Hun satte i gang en debatt som vakte oppsikt.

Nå har hun vunnet frem, men det har ikke skjedd uten motstand.

– Jeg ble stanset ute på gata av en mann som spurte meg om hvorfor jeg gjorde dette. Han sa at kvinner er over alt, hvorfor må dere inn i styret? Jeg svarte at nettopp det er grunnen. Kvinner er over alt. Hvorfor skal vi ikke være en del av styret, sier hun.

Talsmann for moskeen, Josef Hæier synes det er naturlig at kvinnene slippe til. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Riktig og naturlig

Talsmann for moskeen, Josef Hæier, sier at det trengtes en modning i menigheten før kvinnene kunne slippe til i styret. Nå synes han det er gledelig.

– Jeg synes det er fantastisk at vi nå får med oss engasjerte kvinner i styret. Jeg tror det er riktig og naturlig at kvinner er med i styret. Alle medlemmer bør være representert i styret. Det er fantastisk at kvinner nå får delta på linje med mannlige medlemmer, sirHæierr.

Håper flere slipper til

Moskeen i Arendal er en av noen få moskeer her i landet som nå slipper kvinner til i moské-styret, og Hashi oppfordrer nå menighetene i Grimstad og Kristiansand om å gjøre det samme.

– Ja, jeg håper at flere kvinner slipper til i moskeene. Både i andre byer og i Arendal håper jeg det er det er mange kvinner som ønsker å bidra, sier Hashi.