Islamleder: – Holdingsarbeidet nytter

I en fersk undersøkelse gjort blant 600 norske muslimer svarer nær halvparten at krenkelser mot religion bør være forbudt og straffbart. Samtidig svarer nesten to av tre at religiøse må tåle blasfemi.

Undersøkelsen er utført av Kantar TNS på vegne av nettstedet Filter Nyheter, og kommer like før toårsdagen for terrorangrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris.

– Tallene hadde sett helt annerledes ut for tre eller fire år siden. Da hadde langt flere ønsket straff for blasfemiske handlinger, sier styreleder i Det islamske forbundet i Norge, Basin Ghozlan, til NRK.

Han mener at det er holdningsskapende arbeid som har ført til mer toleranse for hva norske muslimer mener krenker deres religion.

– Kan misbrukes

Islamlederen mener at det alltid vil være en del muslimer som mener det bør være forbudt med blasfemiske eller hånende ytringer, men viser til at det også er mange andre krefter i Norge som ønsket å opprettholde blasfemiparagrafen.

Det var først i 2015 at blasfemi ble tillatt i Norge.

Samtidig tror han at norske muslimer har sett hvordan noen regimer, også islamske, har brukt blasfemi som argument for å knuse en opposisjon. Flere har trolig forstått at strenge straffer mot blasfemi lett kan misbrukes.

Ghozlan er ikke begeistret for at sju prosent av de spurte i undersøkelsen mener at blasfemi burde gi dødsstraff, også i Norge. Han trodde det nå ville være færre.

Oppfordrer til tålmodighet

– Jeg hadde foretrukket at ingen ønsket dette. Tallet skal ikke bagatelliseres. En er en for mye, og vi må fokusere på å arbeide fremover, sier Ghozlan.

Han mener at det likevel ikke er til å unngå at noen få vil ha andre holdninger enn majoriteten, og at dette også gjelder andre enn muslimer.

Ghozlan oppfordrer til tålmodighet og respekt for at det holdningsskapende arbeidet skal gi positive resultater og ikke angripe problemet med en ovenfra og ned-holdning som lett provoserer.

– Det hjelper ikke når man rakker ned på folk, oppfatter seg selv som moderne og muslimene som tilbakestående. Da får vi motreaksjoner som gir de ekstreme kreftene en bekreftelse på at vår religion er undertrykket og at vi således må kjempe tilbake.

– Starten på to terrorår

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk mener tallene i undersøkelsen er nedslående. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, mener tallene i undersøkelsen er nedslående, og da spesielt de sju prosentene som mente blasfemi bør gi dødsstraff.

– Kanskje høres det ikke så høyt ut det tallet, men i realiteten betyr det at tusenvis av norske muslimer i praksis støtter det som morderne i Charlie Hebdos redaksjonslokaler gjorde for to år siden, da man forvandlet et avishus til et slaktehus.

Han viser til terrorbølgen som har rammet europeiske land.

– Det som skjedde for to år siden med Charlie Hebdo var ikke en enkelthendelse. Det var starten på to terrorår som har feid over Europa i Islams navn, sier Selbekk.