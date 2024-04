Kvinnen som ble drept i Arendal er svensk statsborger

De pårørende er informert om at politiet går ut med opplysningene.

– Politiet etterforsker fortsatt saken med full styrke. Det er ingen som er mistenkt i saken, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt.

Hun forteller at de jobber med å tegne seg et bilde av hendelsesforløpet, basert på blant annet vitneavhør, gjennomgang av et omfattende videomateriale og tekniske undersøkelser fra åstedet.

Politibiler er synlige i Arendal sentrum også torsdag morgen. Foto: Erik Wiig-Andersen / NRK

Tirsdag formiddag rykket politi og helsepersonell ut til Boots apotek i Arendal etter melding om en skadd person.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp inne på apoteket, men kvinnens liv sto ikke til å redde.

Hendelsen skal ha skjedd utenfor apoteket i 09-tiden.

Politiet sperret av et stort område i Arendal sentrum tirsdag formiddag. Foto: Espen Bierud / NRK

Preget by

Folk i Arendal er preget av hendelsen. NRK har snakket med en som jobber i nærheten av Boots apotek og som var i sentrum da drapet skal ha skjedd.

– Det er helt ufattelig. Folk skjønner det ikke helt. Sånt skjer ikke i Arendal liksom, sier kvinnen som ikke ønsker navnet sitt på trykk.

I morgentimene torsdag fulgte politiet med da flere hundre barn gikk til skolen, skriver Agderposten. NRK snakket med en bevæpnet patrulje i sentrum. De er på plass for å skape trygghet i byen.

Kvinnen NRK har snakket med har selv barn.

– Jeg tar ikke med meg ungene til byen i det hele tatt, før noen er pågrepet. Det er kjempe-ubehagelig, sier hun.

Politiet patruljerer gatene i Arendal i dag. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Politiet fant kniv

På en pressekonferanse onsdag, ønsket ikke politiet å kommentere verken dødsårsak eller eventuelle drapsvåpen.

Teknikere fra politiet skal ha funnet en kniv rett i nærheten av åstedet, etter det NRK erfarer.

Politiet etterforsker saken bredt, ved blant annet å sjekke kameraovervåkning, og å avhøre vitner.

De har valgt å heve beredskapen for å sikre en raskere responsevne i politidistriktet.

Det innebærer at politiet er til stede med mer sivilt og uniformert personell i Agder og i Arendal.

Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Et tilfeldig offer?

Også den svenske avisen Expressen omtaler i dag drapet.

De skriver blant annet politiet etterforsker det som en mistenkelig mord og at det ikke er pågrepet noen gjerningsmann.

Politiet har presisert at det fortsatt er tidlig i etterforskningen.

– Gjerningspersonen er ukjent. Vi kan ikke utelukke at hun er et tilfeldig offer, sa politiadvokat Vanja Bruvoll onsdag.

Hei! Tenkte du på noe spesielt da du leste denne saken eller har tips til noe annet jeg bør skrive om? Send meg gjerne en e-post!