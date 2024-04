Helsepersonell og politi rykket ut til Boots apotek i Arendal etter melding om en alvorlig skadd person.

– Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto dessverre ikke til å redde, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt.

Politiet fikk melding om hendelsen rundt 9.30.

– Alle tilgjengelige ressurser er ute for å gjøre undersøkelser, sier Bruvoll til NRK.

Pårørende er i ferd med å bli varslet.

Den skadde fikk behandling ved Boots apotek i sentrum av Arendal. Foto: Jon Gelius / NRK

Ber vitner ta kontakt

– Vi er på stedet og etterforsker bredt, ved blant annet å sjekke kameraovervåkning, og å snakke med vitner, sier innsatsleder Morten Helland i Agder politidistrikt politiet at vedkommende er død.

Politiet ber folk som har vært i området gågaten i Arendal mellom klokken 9 og 9.25.

– Vi jobber med å avhøre vitner og gjør tekniske undersøkelser, sier politiadvokat Bruvoll.

Kriminalteknikere er på vei til stedet.

Det er satt opp politisperringer i sentrum av Arendal. Foto: Jon Gelius / NRK

Sperret av deler av sentrum

Det er satt opp sperringer i sentrum. Politiet sier at det er for tidlig om det er et uhell eller en voldshendelse.

– Vi vet egentlig ikke hva som har skjedd enda, så vi er på stedet med en del politi for å undersøke hva som kan være årsaken, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Øyvind Hægeland til NRK.

– Kan det ha skjedd noe straffbart?

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i foreløpig.

Det er ingenting som tyder på at det skal være noe fare for publikum, opplyser politiet.