Det har blitt sendt ut trippelt obs-varsel fra Meteorologisk institutt på grunn av været som er i vente på Sør- og Vestlandet. Nedbøren er allerede i gang, og det er ventet store mengder på kort tid.

I tillegg til vanskelige kjøreforhold har det blitt sendt ut varsel om store snømengder fra torsdag og kulingvarsel fra fredag. Varslene gjelder begge Agder-fylkene, og også Rogaland kan vente seg 40-60 cm med snø torsdag og fredag.

Helt fra Møre og Romsdal til Agder er det meldt om vanskelige kjøreforhold, på grunn av overgangen mellom minus- og plussgrader.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fra regn til snø

– Nedbøren vil fortsette, særlig i de vestlige områdene i løpet av dagen og morgendagen. Det kan komme 30–60 millimeter i løpet av dagen og morgendagen, men lengst vest kan det bli mer enn dette, sier statsmeteorolog Ingrid Bentsen.

Langs kysten, hvor temperaturene er høyest, vil nedbøren komme som regn. Men kun litt inn i landet og opp i høyden blir det snø, og da blir millimeter om til centimeter.

E39 ble stengt ved Nulandsbakken øst for Flekkefjord på grunn av bilberging av åtte trailere. Det oppsto store køer på grunn av dette.

Varselet fra Meteorologisk institutt viser store nedbørsmengder på kort tid. Foto: Skjermdump

Større kjøretøy sliter

Politiet i Telemark melder om en semitrailer som har problemer på vinterføret, og politiet i Agder har torsdag kveld måttet bistå et vogntog som skled bakover og inn i en personbil på E39. Vogntoget fikk på seg kjettinger, og ble fjernet. NRK Sørlandet har og fått tips om flere vogntog som har trøbbel på grunn av føret.

Våt, tung snø legger seg på trærne, som deretter legger seg over strømkabler. Agder Energi har nå beredskap i tilfelle dette skjer igjen. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Ikke ferdige med å rydde

Sist gang snøværet herjet Sørlandet ble 15.000 husstander strømløse, etter at en rekke trær brakk og falt over linjene. Opprydningsarbeidet etter dette pågår fortsatt, og nå forbereder Agder Energi seg på nok et uvær.

– Vi har informert alle våre ressurser om været som er på vei, og står klare til å sette inn mannskap ved behov. Vi holder fremdeles på med opprydning etter det siste uværet, og avsluttet i går helikopterflyging for å kartlegge områdene, sier kommunikasjonsrådgiver Yvonne Ødegård i Agder Energi.

– Forventer dere at folk kommer til å miste strømmen igjen?

– Det kan vi ikke si noe om, for det er væravhengig. Vi er uansett forberedt, sier Ødegård.