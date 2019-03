Julius ble forgiftet med narkotika: – Kunne ha tatt livet av han

– Dette kunne ha gått mye verre, og det kunne like godt ha tatt livet av Julius. Vi er sjokkert, sier veterinær Rolf-Arne Ølberg.

I vinterferien ble en plastflaske kastet inn til Julius og de andre sjimpansene.

Dyreparken mistenker at det var denne flasken som inneholdt narkotikastoffet som Julius ble forgiftet av.

ALVORLIG SYK: Julius gikk inn en psykoselignende tilstand og beit seg selv i armen. Foto: Anders Mjaaland / NRK

Han er den eneste av sjimpansene som kan åpne skrukorker, og var derfor også den eneste som fikk i seg det narkotiske stoffet.

Etter å ha drukket av flasken gikk Julius inn i en psykoseliknende tilstand. Han skal blant annet ha påført seg selv alvorlige bittskader i armen.

Blodprøvene viser at den 39 år gamle sjimpansen var påvirket av narkotika.

– Jeg må si at jeg aldri tenkte på at det kunne ha vært årsaken, sier veterinæren.

SJOKKERT: Administrerende direktør Per Arnstein Aamodt og veterinær Rolf-Arne Ølberg. Foto: Anders Mjaaland / NRK

Nå er sjimpansen utenfor livsfare. Forholdet er politianmeldt.

– Vi er interessert i å snakke med vitner, sier etterforskningsleder Petter Sandell i Agder politidistrikt sier til NRK.

Verken politiet eller Dyreparken ønsker å kommentere hva slags narkotisk stoff det er snakk om av hensyn til etterforskningen, sier administrerende direktør Per Arnstein Aamodt.

Etter det NRK kjenner til skal det være snakk om et kjent narkotisk stoff som blir brukt av mennesker.

Kastet inn plastflaske

St. Olavs hospital bekrefter til Dyreparken at blodprøvene fra Julius inneholdt narkotika.

– Mistanken rettes mot en plastflaske som samme dag ble funnet på Apeøya, og som Julius er observert med.

Flasken skal undersøkes av politiet. Dyreparken jobber parallelt med å gjennomgå opptak fra alle overvåkningskameraer fra den aktuelle dagen.

Fakta om sjimpansen Julius Ekspandér faktaboks Født 26.12.1979 i Dyreparken i Kristiansand.

Ble landskjent da han ble avvist av sin egen mor tre uker etter fødselen.

Ble reddet i siste liten etter at han hadde blitt mishandlet av moren, som også hadde bitt av ham en finger.

Julius bodde i lange perioder hjemme hos familiene til dr. William Glad og administrerende direktør Edvard Moseid.

Julius-sangen (skrevet og fremført av Terje Formoe) ble en nasjonal hit, det samme ble boken om Julius, som kom i 1983 (Skrevet av Trygve Bj. Klingsheim og Arild Jakobsen).

Det ble også laget en serie på fire Barne-TV-programmer på NRK om Julius.

Nå er Julius leder for sjimpanseflokken i Dyreparken. Han har to barn, Julius Junior og Linus Kilde: Kristiansand dyrepark.

Det var torsdag 21. februar at dyrepasserne i Dyreparken ble varslet om en person som kastet enn plastflaske inn til sjimpansene.

På det tidspunktet var det ingen som visste hva flasken inneholdt.

– Overvåkningskameraet som er vendt inn mot sjimpanseområdet fanget opp at Julius går ut av bildet, og kommer tilbake noen sekunder senere med en plastflaske. Julius er for øvrig den eneste av sjimpansene som kan skru opp en skrukork, og han har vært glad i å drikke brus fra flasker.

Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak. Foto: Kari Løberg Skår

På kvelden begynte Julius å oppføre seg unormalt.



– Han satt alene og bet seg i den ene armen. Han var så intens i sin oppførsel at han påførte seg et stort sår på armen. Julius fortsatte å bite seg selv etter at vi fikk han innendørs.

Det ble tatt blod- og urinprøver for å undersøke hva som kunne ha forårsaket den unormale atferden.

– De påfølgende dagene har vårt hovedfokus vært å passe på Julius. Vi er først og fremst utrolig takknemlige og glade for at det ser ut til å gå bra med ham. Såret gror nå, og Julius oppfører seg normalt, sier veterinæren.