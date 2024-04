– Det at du kjenner vedkommende gjør det mer spesielt. Vi er veldig mange som vet hvem hun var, sier Petter Nesset.

NRK møter han i gata på Arendal rett utenfor Boots apotek hvor en kvinnelig ansatt i 30-åra ble drept tirsdag formiddag.

Nesset sier det gjør et spesielt inntrykk når man kjenner den som er drept.

– Jeg opplevde henne som spesielt servicevennlig og som en veldig bra person. Hun hadde mange gode relasjoner i byen, sier han.

Politiet er fortsatt på jakt etter en ukjent gjerningsperson og har ingen mistenkte.

Det er lagt ned blomster utenfor Boots apotek i Arendal. Foto: Anna Rut Tørresen / NRK

Føles utrygt

Nesset sier mange i byen kjenner på sterke følelser.

– Når folk blir drept helt uten grunn blir du både trist, forbanna og opprørt. Det er mange tanker i forhold til det.

Aina Olsen er også på bytur denne torsdagen. Hun synes situasjonen er ubehagelig.

– Det er en spesiell situasjon og føles ganske utrygt, sier Olsen.

Da det ble slått drapsalarm onsdag høynet politiet beredskapen. Det er både sivile og uniformerte politifolk i gatene.

Olsen synes det er trygt å se mange politifolk i byen.

– Det er positivt at politiet er såpass synlige etter en slik hendelse.

Aina Olsen synes det er utrygt å gå i byen når en gjerningsperson fortsatt ikke er tatt. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Politiet var på skolen

Erlend Ellefsen og Magnus Havold er elever i 9. trinn ved St. Fransiscus skole i sentrum.

De forteller om en spesielle skoledag.

– Det er vakter overalt og vi får ikke lov til å gå ned til byen lenger. Politiet har også vært på skolen for å snakke med oss, sier Erlend.

– Hva fortalte de?

– At vi ikke trenger å være redde nå, og at drapsmannen sannsynligvis ikke er her i byen lenger.

Bevæpna politi patruljerer gatene i Arendal torsdag. Beredskapen er hevet på grunn av drapet med ukjent gjerningsperson tirsdag. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

De to kompisene sier de synes drapet er litt skummelt.

– Det er skummelt at det skjedde her i byen, men vi blir ikke så veldig påvirket av det, sier Magnus.

Erlend Ellefsen (t.v.) og Magnus Havold har hatt besøk av politiet på skolen i dag. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– En guffen stemning

Eigill Vonen er daglig leder hos klesbutikken Corner som ligger et steinkast fra apoteket.

Han sier det går mange rykter i byen nå om hva som har skjedd.

– Jeg merker at folk er nysgjerrige, men også redde. Det har vært en guffen stemning i byen disse to dagene, sier Vonen.

Politiet har tidligere bedt folk om ikke å spre rykter.

– Vi har en innstendig appell til publikum om å ikke bli med på ryktedansen, og at de forholder seg til den faktainformasjonen som kommer fra politiet, sier Vanja Bruvoll til NRK.

Eigill Vonen i klesbutikken Corner kom på jobb klokka 10 den dagen drapet skjedde rett over veien. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Kunne skjedd hvem som helst

Han har merket at det er mye mer stille i gatene enn det pleier å være.

Onsdag morgen skulle han åpne butikken og da tenkte han mye på hendelsen som hadde skjedd bare et steinkast borti veien.

– Det var veldig rart å tenke på at det var det hun også skulle gjøre også skjedde det en tragisk situasjon. Hendelsen kunne jo i teorien ha skjedd hvem som helst, sier Vonen.

Politiet er sterkt til stede i Arendal sentrum disse dagene. Foto: Erik Wiig-Andersen / NRK

NRK har snakket med flere andre butikkeiere i området som ikke ønsker å stå fram med navn og bilde.

De fleste av butikkene har kameraer inne, men ikke ut på gata.

En av butikkeierne sier at han kjente avdøde som kunde. Han beskriver henne som svært hjelpsom.

– Hun prøvde alltid å finne produkter og løsninger for kundene, sier butikkeieren som er sterkt preget av hendelsen.

