Har gjennomgått 19 drap - i dag kom rapporten

– Det er en sammenheng mellom partnervold og partnerdrap. Utvalgets anbefaling dreier seg i stor grad om avdekking, risikovurdering og håndtering av partnervold.

Professor Ragnhild Helene Hennum har ledet Partnerdrapsutvalget, som siden slutten av 2018 har gått gjennom drapssaker der gjerningspersonen enten var partner eller ekspartner med den drepte.

De har laget en stor utredning på over 230 sider, hvor de fremmer 70 ulike tiltak for å forebygge partnerdrap i fremtiden.

De vil etablere en permanent nasjonal kommisjon som skal forsøke å lære av tidligere feil.

Mæland: – Ikke råd til å ikke vurdere alle tiltak

– Jeg har lagt merke til hvordan mediene snakker om familietragedier. Det er jo ikke det. Det er noen av de mest grufulle forbrytelser vi snakker om, sier justisminister Monica Mæland under overrekkelsen.

Hun takket utvalget for arbeidet de har gjort. Men påpekte at det ikke er noen gledens dag.

– Vi har rett og slett ikke råd til å ikke vurdere alle tiltak, sier hun.

Målet til utvalget har vært å finne ut hvor politiet og resten av det offentlige tjenesteapparatet har sviktet i forkant av drapene, og legge frem forslag til hvordan partnerdrap kan forebygges og forhindres.

Tirsdag morgen leverte Hennum utvalgets rapport til justisminister Monica Mæland.

Partnerdrapsutvalget Ekspandér faktaboks Regjeringen satt i oktober 2018 ned et utvalg som skulle gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen enten var partner eller ekspartner. Leder:

Professor Ragnhild Helene Hennum, Oslo



Professor Ragnhild Helene Hennum, Oslo Medlemmer:

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, Trondheim



SARA-koordinator, Kristine Eikemo, Bergen



Psykologspesialist Solveig Karin Bø Vatnar, Tønsberg



Rådgiver Heidi Marie Engvold, Oslo



Leder Fakhra Salimi, Oslo



Psykolog Henning Mohaupt, Stavanger



Leder Eilif Norvang, Karasjok



Leder Tove Hægg Versland, Kristiansand



Kommuneoverlege Klaus Melf, Fusa

259 drept av partner siden 1990

Partnerdrap har kostet 259 menneskeliv siden 1990, viser tall fra Justisdepartementet.

I syv av ti partnerdrap var det registrert partnervold før drapet.

NRK gikk tidligere i år gjennom 86 drap i perioden 2009–2020 der gjerningspersonen enten var partner eller ekspartner.

I 14 av tilfellene hadde offeret vært i kontakt med politiet før drapet, og det var vurdert eller vedtatt at personen skulle få voldsalarm og/eller at det ble innført besøksforbud mot en bestemt person.

Voldsalarm og besøksforbud er to av midlene politiet har for å beskytte personer som er utsatt for vold eller trusler, ofte fra partner eller ekspartner.

Dette er de 14 sakene NRK har funnet frem til.

Det kan være mørketall ettersom politiet ikke automatisk opplyser om beskyttelsestiltak til domstolene.