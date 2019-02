Ettåring forlatt med sin døde mor

En kvinne og to familiemedlemmer går mot bygningen som kalles Asiabutikken på Notodden. De har fått låne nøkler for å se på hybelleiligheten i første etasje. De går inn den slitte, rødbrune inngangsdøra og kommer inn i oppgangen.

Innerst i gangen får de øye på en liten jente. Hun står nederst i trappa som går opp til leiligheten i andre. Hun har på seg genser og strømpebukse. Genseren er tilgriset og jenta gråter.

De tre går inn på hybelen. Når de kommer ut igjen, er ikke jenta der.

De skal gå ned i kjelleren for å se på badet, men bråstopper.

Nede i trappa får de øye på noe, men skjønner ikke hva det er. De blir stående og myse mot mørket. Så ser de konturen av en fot med en sokk på.

De skjønner at det ligger et menneske der, blir redde og løper inn i Asiabutikken.

Notodden 9.4 kl 14.16 Alarmen går.

I løpet av tre minutter er politiet på plass ved Asiabutikken.

Samtidig ringer telefonen hjemme hos ekteparet Reidun og Ivar. Det er de som eier butikklokalene og leilighetene. Mannen som driver Asiabutikken er oppkavet.

– Han sa at vi måtte komme, sier Ivar.

Butikkeieren forteller at barnet som bor i andre etasje er alene. At hun går rundt uten moren sin.

Ekteparet i 70-årene kjenner dem godt. Houda og datteren på halvannet år har leid leilighet av dem i et drøyt år.

Moren pleier aldri å slippe barnet ut av syne. Ekteparet blir urolige, og hiver seg i bilen.

Mens Ivar og Reidun kjører, går politiet inn i bygningen. Inn andre dør på venstre side, nede i den bratte kjellertrappa finner de den livløse personen. Oppe i andre etasje står ettåringen, alene.

Like etter kommer ekteparet kjørende.

– Så kommer vi inn i gården og ser sykebil og politibil. Du blir helt vissen vet du, sier Reidun.

– Er Houda død? spør hun en av politimennene.

Ja, er det korte svaret de får.

– Vi var helt rystet, sier Ivar.

– Vi kjente henne godt og ble rystet da vi fikk vite at Houda var død, sier Ivar. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Stappfull bleie

Ekteparet ser ettåringen på armen til en ambulansearbeider. Jenta gråter og gråter. De parkerer bilen og går mot henne. Hun strekker armene i været mot Ivar, som tar imot henne. Barnet legger hodet mot brystet hans, og slutter å gråte. Bleia hennes er stappfull.

– Vi skjønte at det hadde gått noe tid. Hun var klissvåt og frøs, forteller Ivar.

Huset er forseglet av politiet. Ingen får lov til å gå inn. Ivar tar med seg barnet inn i baksetet på bilen. Han får et pledd av ambulansefolkene. Reidun skrur om tenningen, og får på varmen.

– Hun klamret seg til meg. Hun var livredd for at jeg skulle gå fra henne, sier Ivar.

På samme tid.. En 53 år gammel mann kjører nordover på E6. En sølvfarget VW Sharan er på vei mot Harstad.

Han har fremdeles et stykke igjen av den 150 mil lange kjøreturen. Han begynte å kjøre fra Notodden kvelden før, etter at det hadde skjedd noe uopprettelig.

Etter 19 år i Norge er han godt kjent på norske veier. Han forlot Syria og dro til Tyskland i 1985. Fire år senere flyttet han til Sverige. Der giftet han seg og ble svensk statsborger. I 1999 dro han og kona til Norge og etablerte seg i Harstad.

Han har tre barn fra dette ekteskapet. I tillegg er han far til barnet, som er igjen på Notodden med sin døde mor.

Et druefat

Ved Asiabutikken samler det seg flere fra innvandrermiljøet i byen. Mousab har drevet butikken i noen år. Houda var fast kunde.

En gang kom hun med en spesiell beskjed.

– Hun ba meg om å ikke fortelle hvor hun bodde, dersom noen spurte etter henne, forteller Mousab.

På politistasjonen rett over elva prøver de gjentatte ganger å få tak i Houdas eksmann.

Inne i oppgangen og leiligheten leter politiet etter spor. Inne i leiligheten finner de restene av et druefat utover gulvet. Nede i kjellertrappa undersøker politiet den døde kvinnen. De ser etter tegn på hva som kan ha skjedd med henne. Houda Lamsaouri ble bare 38 år.

Ekteparet sitter med ettåringen i bilen på utsiden. De ønsker å bytte bleia hennes, men ingen får komme inn. Ansatte i barnevernet ber om at ekteparet blir med dem på kontoret.

Ingen vet hvor lenge barnet har vært alene.

Ingen vet hvor barnefaren er.

Barnevernet

Reidun parkerer bilen utenfor barnevernets lokaler. Ivar bærer ettåringen opp trappene. Han løsner bleia og får en ny pekepinn på at det er lenge siden noen har sett til henne.

– Hun var så sår, så sår, sier han.

Egentlig hadde ekteparet lyst til å ta med jenta hjem. Da Ivar spurte politiet var svaret at det ikke var aktuelt ettersom situasjonen var uavklart.

– Vi skjønte egentlig at det kunne være farlig, sier Ivar.

Ekteparet sitter sammen med den lille jenta på barnevernskontoret i flere timer mens de ansatte leter etter en beredskapsfamilie.

På slutten av ettermiddagen sitter ettåringen i en bil på vei til et beredskapshjem i Telemark.

Hun vinker til Ivar og Reidun fra baksetet av bilen.

Nok et partnerdrap?

Sperrebåndene rundt inngangspartiet tiltrekker seg oppmerksomhet. Mange stopper og lurer. Det tar ikke lang tid før mediene ringer politiet.

Klokken 18.40 blir de første historiene publisert. Da blir det offentlig kjent at Houda Lamsouri ikke lenger er i live.

Houda Lamsaouri ble 38 år gammel. Foto: privat

Politiet har startet etterforskningen av det som kan være årets første partnerdrap. Før 2018 er omme, skal de etterforske fem til. De siste ti årene har det til sammen vært åtti partnerdrap i Norge.

I mange av sakene har den drepte vært i kontakt med politiet forut for drapshandlingen.

Flyttet til ukjent adresse

Idet mørket faller på, svinger likbilen inn foran den hvite murbygningen. Det har gått seks timer siden Houda ble funnet død.

Sent mandag 9. april 2018 hentes Houda Lamsaouri. Foto: Theo Aasland Valen

På politihuset like ved kartlegger de den avdødes nettverk. Når ble hun sist sett i live? Hvem snakket hun med? Har noen sett noe mistenkelig?

Barnets far svarer fremdeles ikke på telefonen.

Politiet får oversikt over familien hans, den første ekskona og de tre barna i Harstad. I dokumentene ser de at han har vært anmeldt flere ganger av begge de to kvinnene han har vært gift med.

Etterforskerne vil vite når Houda kom til Norge, og hvor lenge hun har bodd i landet. De kan se at hun giftet seg i Marokko sommeren 2014, og at hun søkte om familiegjenforening. Halvannet år senere flyttet hun inn hos mannen i Harstad og ble gravid.

Dokumentene vitner om et turbulent forhold. Etter tre måneder flyttet hun til krisesenteret i byen. Der fikk hun advokathjelp og anmeldte mannen til politiet. Hun anklaget han for psykisk og fysisk mishandling samt seksuelle overgrep.

I 2016 ble mannen idømt besøksforbud med en varighet på seks måneder. Samtidig fikk Houda voldsalarm.

Eksmannen truet med motanmeldelse og beskyldte henne for å ha avgitt falsk forklaring. Han ble avhørt flere ganger. Voldsanmeldelsen ble henlagt. Houdas advokat påklaget beslutningen, men politiet gjorde ikke noe mer. De la blant annet vekt på at mannen ikke hadde brutt besøksforbudet.

I september 2016 fødte Houda en datter. Tre måneder senere leverte hun inn voldsalarmen og flyttet til Notodden. Hun fortalte ikke barnefaren hvor hun skulle.

– Sa hun var redd

Ekteparet Ivar og Reidun er tilbake i stua hjemme. Det har blitt kveld. De er helt lamslåtte.

Nå har det skjedd, det som de hadde fryktet i fjor. Sensommeren 2017 satt de ute i sola da politiet ringte. Houdas advokat hadde ringt inn en bekymringsmelding fordi hun ikke fikk tak i henne. Politiet ville sjekke leiligheten. Ekteparet låste dem inn. På bordet fant de mobilen hennes.

– Jeg hadde så vondt i magen da vi låste oss inn. Jeg var redd for at hun var død, sier Reidun.

Houda beklaget senere at hun hadde skremt dem.

Hjemme i stua er det en tanke som ikke slipper taket. Den handler om plakaten i vinduet.

Takket være denne plakaten, skulle noen se på leilighet. De fant barnet i live. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Hvordan hadde det gått med barnet dersom ingen tilfeldigvis hadde sett den håndskrevne plakaten? Hva hvis de hadde kommet noen dager senere? Ingen hadde hørt barnet rope gjennom de tykke murveggene. Hvor lenge kunne hun ha overlevd?

I denne stua var Houda og datteren på juleselskap sist jul. Ettåringen hadde fort blitt varm i trøya, og tillitsfullt snakket med alle. I en fin, rød kjole gikk hun fra fang til fang. Moren var påpasselig med å gi henne grønnsaker. Hun skar dem opp i små biter som datteren kunne spise.

– Hun var en fantastisk mor, forteller Reidun.

I løpet av det siste året ble de gradvis bedre kjent. Houda var veldig glad for at ekteparet ville snakke norsk med henne. Hun hadde ingen marokkanske venner og følte seg ensom.

– Jeg var kanskje som en reservemor for henne, sier Reidun.

Noen uker før Houda ble funnet død, hadde ekteparet drukket te hjemme hos henne. Etter juleselskapet åpnet hun seg mer for dem. Tidligere sa hun ikke så mye, men nå fortalte hun at hun var redd.

En måned tidligere hadde hun og eksmannen vært to dager i retten i Harstad. Han ville ha omsorgen for datteren. Over tekoppen i stua fortalte Houda at hun vant saken, men at det skremte henne.

– Nå er jeg enda mer redd, fordi jeg har fått eneomsorgen, sa hun.

Nekter å tro det

Politiet på Notodden har tett kontakt med kollegene i Harstad. De mener det er grunnlag for å pågripe Houdas eksmann. Et knapt døgn etter at alarmen gikk, blir han arrestert mens han sitter i bilen i sentrum av Harstad.

I dette krysset i Harstad sentrum ble eksmannen tatt av politiet. Foto: Nils Mehren / NRK

Han blir med på politihuset der han får vite at han er siktet for drap.

Han sendes med fly sørover og blir kjørt til fengselet i Skien. Politiet forhører han og vil vite om han har vært på Notodden, når han kom dit og når han dro derfra. Han nekter straffskyld.

Den avdøde blir obdusert i Oslo. Obduksjonen viser at hun ble utsatt for vold, og at hun trolig døde mellom klokken 18 og 19 kvelden før hun ble funnet.

Houdas familie i Marokko blir varslet av norsk politi. Søsteren Hanan er sammen med brødrene Rachid og Youness hjemme hos moren i byen Temara, syd for hovedstaden Rabat når telefonen ringer. Familien har vært bekymret for Houda fordi hun ikke har svart på telefon og meldinger.

Politimannen snakker med Rachid. Han går rett på sak, og forteller at søsteren er død. Familien nekter å tro at det er sant.

– Inni i meg tenkte jeg at det kunne være feil, men dessverre var det ikke det, sier Rachid.

Houda hadde betrodd seg til moren og søsteren.

– Vi hadde tett kontakt, selv om hun var i Norge og jeg i Marokko, sier Hanan.

Houda fortalte om sin frykt, men hadde sagt at hun hadde tillit til norsk politi.

Familien i Marokko hadde sett frem til sommeren. Da skulle Houda og barnet komme på besøk. Nå er hun død, og ingen kan si hva som vil skje med den lille jenta i Norge.

Ubetenksom publisering?

Houda var elev på Voksenopplæringen i Notodden. Hun var opptatt av å lære norsk, tok kjøretimer og fortalte at hun kunne tenke seg å jobbe i resepsjonen på et hotell.

Drapet preger medelevene på skolen. De setter opp et bilde av henne, med blomster og lys. De minnes en elev som ikke fortalte mye om seg selv.

På Facebook-sidene til Voksenopplæringen ligger det bilder og videoer av både Houda og datteren. Hun er avbildet i undervisningssituasjoner. På flere av bildene er det menn i hennes nærhet.

Nettleseren din støtter ikke video.

Denne videoen er publisert av voksenopplæringen på Notodden. Den provoserte Houdas eksmann.

En skolevenninne forteller at de var i klasserommet da Houda fikk en telefon fra eksmannen. Venninna hørte at Houda forsvarte bildene, og at hun ble lei seg. Venninna hørte henne si:

– La meg være i fred, la meg få leve livet mitt.

Etterpå fortalte Houda at eksmannen fulgte med på hva hun gjorde, og at han ikke lot henne være i fred. Hun sa at hun hadde fått flere hissige tekstmeldinger om Facebook-bildene.

Rektor Anne Mette Gangsøy sier at det er fælt å tenke på at eksmannen kan ha fulgt med på bilder som de har publisert.

– Men det er sosiale medier, vi kommer ikke utenom å forholde oss til det, sier hun.

Gangsøy forteller at de har en åpen profil på Facebook for å skape bro mellom Voksenopplæringen og lokalsamfunnet.

Hun sier at de har høy bevissthet om bruken av sosiale medier. Alle bilder som legges ut skal godkjennes.

– Vi spør alle som går her om vi kan ta bilder og om vi kan publisere. Dersom noen ikke vil bli filmet tar vi naturligvis hensyn til det, sier Gangsøy.

Adressen avslørt

I Skien kretsfengsel sitter den siktede. Han blir i første omgang varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han innrømmer at han har vært på Notodden, og sier at det oppsto en situasjon som førte til at Houda døde. Han nekter fortsatt straffskyld.

Politiet vil gjerne ha alle opplysninger om reiseruta hans. De går ut med en etterlysning av bilen, og vil at alle som har sett noe melder seg.

Politiet etterlyser vitner som kan ha sett bilen eksmannen kjørte. Foto: Politiet

Politiet nøster videre. Venner, bekjente og arbeidskolleger i Harstad blir kalt inn til avhør.

Dokumentene viser at mannen gikk til rettssak med krav om å få omsorgen for datteren. De hadde et forhåndsmøte i Trondenes tingrett i Harstad ett år før drapet. Som en prøveordning fikk barnefaren begrenset samvær under tilsyn noen få timer i måneden på helsestasjonen i Notodden. På denne måten fikk barnefaren bekreftet hvor mor og barn bodde.

Etter et slikt samvær fulgte han etter dem. Han filmet mor og barn på gata. Houda anmeldte hendelsen. Saken ble henlagt.

Når politiet på Notodden går gjennom datafilene ser de at det er loggført en bekymringsmelding som er ringt inn fra helsestasjonen. Poliltiet tilbød da Houda voldsalarm, men hun takket nei.

Politiet i Harstad avhører siktedes første ekskone. Hun forteller at ektemannen truet med å ta de tre ungene fra henne. Hun forteller at hun anmeldte mannen i 2012, og sier at hun er forundret over at anmeldelsene fra de to konene ikke førte til noe.

Politiet henla sakene.

– Bevisene holdt ikke med tanke på å ta ut tiltale, sier påtaleleder Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt.

Tiltaltes advokat Cecilie Nakstad sier at hennes klient ikke erkjenner straffskyld.

– Mye av det som omtales vil være et sentralt tema under rettssaken, og vi vil overhodet ikke forhåndsprosedere eller kommentere, sier hun.

Foreldreretten

Knappe to uker etter at Houda ble funnet død blir kista sendt med fly til Casablanca. Derfra er det åtte mil nordover til Temara der hun vokste opp.

Det er mange som møter opp for å ta et siste farvel med Houda.

Houda Lamsaouri er gravlagt i hjembyen Temara, Marokko. Foto: privat

– Hun hadde mange venner. Hele byen vet hvem hun er, sier broren Rachid.

Det var særlig søstera hun hadde betrodd seg til. Familien har fått høre om politianmeldelsene og om en far som har fått samvær under tilsyn.

– Politiet burde ha gjort mer for å beskytte henne, sier Rachid.

Familien er opptatt av hva som skjer med den lille ettåringen som de aldri har sett. De mener det er best at noen slektninger som bor i et annet europeisk land får foreldreansvaret. Denne familien tar seg av kontakten med norske myndigheter, og drar til Notodden for å hente Houdas eiendeler. De besøker jentungen i beredskapshjemmet.

Barnevernet er hjemme hos dem og konkluderer med at det er best at de får foreldreretten. Men barnefaren protesterer og saken behandles rettslig. Utfallet blir som forventet, morens slektninger får foreldreretten.

De har gradvis mer kontakt med jenta som nå har blitt to år. Høsten 2018 flytter hun til den nye familien sin.

– Dette barnet vil ha god mulighet til å få en god og trygg tilknytning til sine nye omsorgspersoner, sier barnevernsleder Marit Friis på Notodden.

Jentas nye familie forteller at hun i dag er en aktiv toåring som har kommet seg raskt etter den dramatiske opplevelsen på Notodden.

Ivar savner Houda og den lille jenta som pleide å sove i sengen. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Smykket

I begynnelsen av november er Ivar tilbake på åstedet. Det er tre uker siden politiet fjernet sperringene, og over et halvt år etter at de fikk sjokktelefonen.

Gang på gang har han tenkt, grublet og lurt på hva som skjer med den lille jentungen.

Ekteparet har vasket ut og malt etter politiets undersøkelser.

Inne i leiligheten står fremdeles barnesenga. Han setter seg ned på stuebordet, ettertenksomt.

– Vi skjønte ikke at hun var så redd, sier han.

Houdas slektninger hadde tidligere fått lov av politiet å komme inn. De har tatt med seg det de ønsket etter Houda.

Et smykke med et hjerte var blant tingene som lå igjen. Ivar fant det da han ryddet. Det lille hjertet er det eneste som er igjen etter Houda på Notodden og i Norge.

Tiltalen - drapet på Houda Ekspandér faktaboks

Statsadvokaten i Vestfold, Telemark og Buskerud har tiltalt den nå 54 år gamle mannen for drap, og for å ha etterlatt et menneske i hjelpeløs tilstand. Mannen er også tiltalt for dokumentforfalskning fordi politiet mener han kjørte med falske skilter da han var på vei til Notodden. Advokat Cecilie Nakstad sier at den tiltalte nekter straffskyld, og at han hevder at det var et uhell. Han nekter også for at han har etterlatt barnet i hjelpeløs tilstand. Strafferammen for forholdene i tiltalen er 21 år.