Gransker norske førerkort etter korrupsjonsavsløring.

Før 1. september 2014 var det mulig for saksbehandlere ved trafikkstasjonene her i landet å utstede førerkort uten at hverken teoriprøve eller praktisk prøve var gjennomført.

Agderposten skrev i vår at en korrupsjonsanklaget tidligere ansatt ved Arendal trafikkstasjon en gang mellom 2012 og 2014 utvidet førerkortet til en konkursrammet og bedragerisiktet bruktbilforhandler i Arendal til også å omfatte tyngre kjøretøy.

«Saksbehandleren ved Arendal trafikkstasjon utnyttet manuelle prosesser og arbeidsgivers tillit til å begå misligheter», skriver internrevisorene til Statens vegvesen i internrapporten etter granskingen av korrupsjonsmistankene mot den nå oppsagte saksbehandleren.

Ifølge rapporten er følgende punkter grunnen til hans oppsigelse:

Feilaktig utstedelse av førerkort

Utstedelse av prøveskilt til seg selv

Forfalskede salgsmeldinger

Mottak av utilbørlige fordeler

Skylder på mangelfull opplæring

Saksbehandlerens advokat, Monica Haugedal, mener Statens vegvesen burde tenkt seg bedre om før de sa opp mannen.

Bistandsadvokat Monica Haugedal. Foto: Frans Kjetså / NRK

– Hvis min klient blir dømt for grov korrupsjon, så vil jeg si at det er en sterk nok grunn til oppsigelse. Men saken er under etterforskning hos politiet. Jeg mener derfor det er prematurt å legge til grunn at han har gjort det han er siktet for.

Hun sier også at mannen syns det er synd og uheldig at bedriften har offentliggjort disse rapportene med sensitiv informasjon om han. Han mener selv han ikke har gjort noe straffbart.

– Min klient mener at de feil og forsømmelser han har begått skyldes dårlig rutiner hos Statens vegvesen og mangelfull opplæring. Han mener også det er synd at de har undersøkt seg selv. Han etterlyser en ekstern vurdering, og mener at utfallet kunne blitt annerledes da.

Den tidligere vegvesen-ansatte etterforskes blant annet for å ha jukset med salgsmeldinger. Politiet mener han har samarbeidet med den bedragerisiktede eieren av Olsen bil i Grimstad. Foto: Odd Rømteland / NRK

Overrasket

NRK har vært i kontakt med regionveisjef Kjell Inge Davik, som ikke ønsker å kommentere advokatens utspill.

Davik ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på dette tidspunktet. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Til Fædrelandsvennen sa han i går at han ble overrasket over hva granskerne fant ut i internrapporten, og sier at han ikke trodde det var så mange hull i deres systemer.

– Vi skal lukke de hullene vi kan. Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan. Dette er en læring vi tar med oss videre, sa Davik til avisen.

Grov korrupsjon

Før 1. september 2014 måtte saksbehandlerne ved trafikkstasjonene selv legge opplysninger fra en rekke sidesystemer inn i motorvogn- og førerkortregisteret Autosys.

Det var ingen automatisk kontroll av opplysningene, og ifølge internrevisjonens rapport var det derfor mulig å utstede førerkort uten at teoretisk og praktisk prøve var bestått.

Både bruktbilforhandleren og den tidligere saksbehandleren på Arendal trafikkstasjon er siktet for grov korrupsjon. Begge nekter straffskyld.