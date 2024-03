Oppsummering:

- Gonorétilfellene i Norge har økt kraftig, spesielt etter pandemien, med nesten 3000 tilfeller registrert i fjor, en økning på ca. 40% fra året før.

- Overlege Åse Haugstvedt uttrykker bekymring for at medisinen mot sykdommen kan slutte å virke, da mange land sliter med gonorébakterier som har utviklet resistens mot antibiotika.

- Bare en type medisin, ceftriakson, er igjen som effektiv mot sykdommen i Norge.

- Gonoré er svært smittsomt og kan føre til smertefulle infeksjoner og infertilitet, med de mest utsatte gruppene er de under 30, og menn som har sex med menn.

- Eksperter oppfordrer til mer kondombruk og hyppig testing, da mange kan ha infeksjonen uten å merke symptomer.

- Smittesporing blir viktig for å bryte smittekjeden fremover, men mange pasienter synes det er flaut å informere om sin smitte.

-------------------------------------



Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.