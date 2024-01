Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks 16 britiske menn tester en ny hormonfri p-pille utviklet i USA.

Tidligere forsøk på dyr har vist at pillen er veldig effektiv mot uønskede graviditeter og er uten bivirkninger.

Hvis medikamentet blir godkjent, kan det endre hele prevensjonslandskapet, ifølge professor Gunda I. Georg.

Professoren håper at p-pillen vil være tilgjengelig på apotek i USA og Europa om fem-seks år.

Også en p-gelé for menn er under utvikling.

Kvinner har p-piller, p-stav, spiral, p-ring – for å nevne noen.

Menn har kondom og sterilisering for å hindre graviditet. Og der stopper det.

Foreløpig er det ingen andre prevensjonsmidler tilgjengelig som gjør at mannen skal kunne ta ansvaret.

Men det skjer ting. Like før jul startet et lite, men likevel stort, forsøk med en hormonfri p-pille for menn.

16 menn tester p-pillen

P-pillen, som heter YCT-529, er utviklet i USA. Tidligere har den vært testet på dyr med stor suksess, ifølge utviklerne.

Nå er det mennesker som skal til pers. Nærmere bestemt 16 britiske menn.

Forsøket er lite, men en stor milepæl, sier professor i kjemi, Gunda I. Georg. Hun jobber ved Universitetet i Minnesota og har utviklet p-pillen for menn i samarbeid med det amerikanske farmasøytselskapet YourChoice Therapeutics.

– Blir dette medikamentet til slutt godkjent, vil prevensjonslandskapet vi kjenner i dag bli helt endret, skriver Georg i en e-post til NRK.

Hormonfri p-pille

I nesten 100 år har forskerne visst at A-vitamin spiller en viktig rolle i mannlig fertilitet. Det ble oppdaget da de så at aper og mus med vitaminmangel ikke kunne formere seg.

Den nye p-pillen er helt uten hormoner, og hindrer at en type A-vitamin ikke får bidratt til modningen av sædceller. På den måten blir både produksjonen og frigjøringen av sperm midlertidlig stoppet. Dermed kan ikke kvinnene bli gravide.

– Å lage en hormonfri p-pille er rett og slett det riktige å gjøre, gitt det vi vet om bivirkningene kvinner har måttet tåle i flere tiår med p-piller, mener Georg.

I en pressemelding skriver YourChoice Therapeutics at de tidligere forsøkene på dyr har vist at pillen er 99 prosent effektiv mot graviditeter. Den skal heller ikke ha hatt alvorlige bivirkninger på dyrene. I tillegg kommer fertiliteten tilbake rundt 14 uker etter at man slutter å ta pillen, skriver nettavisen STAT.

I juni skal testingen på menn være ferdig. Håpet er å sitte med svaret på om pillen er sikker og trygg på mennesker.

– På høy tid

– Det vi trenger er flere valgmuligheter, sier lege Simon Ertzeid i Sex og samfunn.

Han sier både jenter og gutter som han møter i klinikken etterlyser prevensjon for menn.

– Jeg synes det er helt absurd at det ikke finnes.

Simon Ertzeid hjelper både kvinner og menn med å finne rett prevensjon. Foto: Sex og samfunn

For eksempel har han pasienter som har prøvd ut alle mulige prevensjonsmetoder for kvinner, men som kanskje ikke tåler noen prevensjonsmidler, opplever store bivirkninger av andre og til slutt ikke har så mange andre muligheter. Det gjør det ekstra viktig å utvikle noe for menn, mener Ertzeid.

– Vi får håpe det kommer snart.

Professor Bjørn Skålhegg ved Universitetet i Oslo var med på å utvikle en p-pille for menn for mange år siden.

Men den gang var ikke markedet modent for et slikt produkt. Professoren sier at da pillen var klar for de siste testene, ville ingen investere i den.

Bjørn Skålhegg er professor i molekylær ernæring. Han mener problemet med å få laget en p-pille for menn grunner i det økonomiske og det sosiale, ikke i medisinen i seg. Foto: privat

Nå tror han folk er mer åpen for et slikt produkt.

Det viser også en spørreundersøkelse som NRK gjorde i fjor. Dersom et nytt alternativ ble tilgjengelig, ville 4 av 10 menn mellom 18 og 49 år vurdere å begynne på det.

– Jeg mener det er på høy tid at par som ikke ønsker barn, eller som vil bestemme når de vil ha barn, bør kunne dele byrdene. Menn bør også ha bestemmelsesrett over når de vil ha barn, sier han til NRK.

P-gelé for menn

Tidligere forsøk med hormonpiller er blitt skrinlagt, blant annet på grunn av bivirkninger som humørsvingninger og kviser.

Men en p-gelé for menn er på vei. Arbeidet med dette prevensjonsmiddelet ledes fra Sverige.

I mai skrev NRK om at 100 par har fullført testingen av p-geleen – og at ingen er blitt gravide.

– Jeg trodde det var umulig! sa professor og overlege Kristina Gemzell Danielsson den gangen.

P-geleen funker på en helt annen måte enn p-pillen som det nå forskes på.

Når kommer p-pillen for menn på apoteket?

Det er rundt 60 år siden p-piller for kvinner kom på markedet. Manglende interesse fra legemiddelfirmaer er en av årsakene til at tilsvarende ikke finnes for menn, ifølge Georg.

I tillegg påpeker hun at toleransen for bivirkninger er ekstremt lav når nye prevensjonsmidler skal godkjennes.

Som regel er veien lang fra kliniske studier på et legemiddel til det er å finne på apotek.

– Vanligvis tar det cirka ti år. Men i dette tilfellet håper jeg det vil skje om fem-seks år. Slik kan det bli, så lenge det er nok penger til å gjøre de nødvendige kliniske forsøkene, sier Georg.

Skålhegg ved Universitetet i Oslo sier det skal mye til for å få et slikt produkt godkjent for bruk. Men at siden forskerne nå er i gang med å teste på folk, finnes det håp.

– Tiden vil vise, men det vil sannsynligvis ta mange år før de kommer i mål med et prevensjonsmiddel for menn. Det har også mye å gjøre med ytre faktorer som religion, investorer, verdensøkonomien og så videre.