Gjentar krav om kontantfrie busser etter ransforsøk.

– Det er ingen ranere som spør om vi har lite eller mye penger. De er desperate. Blir noen drept eller skadet, så holder jeg Agder kollektivtrafikk ansvarlig, sier Per Finn Bjørnhom, verneombud i Nettbuss AS Region Sør.

Politiet på stedet der en buss ble forsøkt ranet torsdag formiddag. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Torsdag ble en bussjåfør skadet etter et forsøk på ran på Søm i Kristiansand. Sjåføren måtte sy fem sting etter å ha blitt slått av to gutter på 15 og 17 år.

De to ble etter kort tid pågrepet og siktet for ranet. Fredag ble 17-åringen varetektsfengslet i to uker, mens 15-åringen tas hånd om av barnevernet. Eldstemann skal være kjent for bruk av vold fra tidligere saker.

– Vi har vurdert at det er fare for gjentakelse. Av hensyn til samfunnet og siktede selv, så er det viktig at han skjermes, sier politiadvokat Cecilie Pedersen Hille til NRK.

Per Finn Bjørnhom, verneombud i Nettbuss AS Region Sør. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Les også: Innfører ikke kontantfrie busser

Lang kamp

I 2010 var det til sammen ni bussran i Kristiansand. Allerede da fremmet tillitsvalgte krav om kontantfrie busser for å hindre ran. Det ble nedsatt en gruppe som skulle prøve å finne en ordning med kontantfrie busser.

Politiadvokat Cecilie Pedersen Hille. Foto: Jon Anders Møllen/NRK

Men så langt har Samferdselsdepartementet avvist sjåførenes krav om å forby betaling med kontanter på busser og trikker for å redusere risikoen for ran.

Begrunnelsen fra departementet er at ettersom kontanter er et tvungent betalingsmiddel, vil kontantfri busser trolig være i strid med loven.

– Ifølge finansloven er kontanter fremdeles et gyldig betalingsmiddel. Enn så lenge så må vi forholde oss til det, sier Steinar Moberg Bjorøy, driftsleder for sanntid og billettering i Agder kollektivtrafikk.

I 2010 skjedde det ni bussran i Kristiansand. Siden den gang har kravet om kontantfrie busser blitt gjentatt. Foto: Overvåkingskamera

Én av tre utsatt for trusler

For litt over ett år siden skrev NRK at en medlemsundersøkelse blant bussjåfører i Yrkestrafikkforbundet viser at 33 prosent av de spurte har blitt utsatt for vold, ran eller trusler.

Nærmere 90 prosent av disse har opplevd dette flere ganger.

I 2014 og 2015 mottok Nettbuss 31 meldinger om trusler og vold. Det dreide seg om alt fra fyllebråk til alvorlig overfall og grov vold.

Les også:

Mindre penger på bussen

Men selv om totalforbudet mot kontanter lar vente på seg, blir det stadig mindre kontanter om bord i bussene. De siste fem årene har kontantbruken blitt redusert med 62 prosent.

Steinar Moberg Bjorøy, driftsleder for sanntid og billettering i Agder kollektivtrafikk. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

AKT har de siste årene innført en rekke tiltak for å redusere risikoen for ran på bussene, blant annet en mobilbillett som i stor grad erstatter enkeltbillettene. Og mer skal det bli med nye systemer i 2017.

– Det er veldig beklagelig det som har skjedd. Vi håper at de tiltakene vi gjør vil redusere kontantmengden såpass at vi unngår at dette skjer igjen, sier Moberg Bjorøy.