Bussjåføren er kjørt til legevakt etter hendelsen.

– Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men han fremstår som lettere skadet, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt.

– Han har sannsynligvis fått ett slag mot hodet. Han blødde litt, men ble ivaretatt av ambulansepersonell på stedet og kjørt til legevakt for sjekk, sier Hyberg.

Pågrep to gutter

Politiet lette etter to gjerningsmenn i et område ved Vardåsveien etter hendelsen. Vitner forteller til NRK at de så gjerningsmennene løpe fra stedet til fots.

Om lag en time etter hendelsen melder politiet at to personer er pågrepet i nærområdet.

– To gutter under 18 år er pågrepet i nærheten. De knyttes til hendelsen og blir nå tatt inn til politistasjonen i Kristiansand for avhør og videre etterforskning, sier Hyberg.

Politiet har ikke mistanke om at flere har vært involvert. Det er ikke meldt om at ranerne har hatt noe form for våpen.

– Foreløpig lar vi det stå litt åpent. Det som er meldt innledningsvis er at bussjåføren er blitt slått, så får etterforskninga vise om det er slått med en gjenstand eller med hånd, sier Hyberg.

Har avhørt vitner

Det var passasjerer i bussen da ransforsøket skjedde, og politiet avhører vitner.

– Foreløpig ønsker vi ikke uttale oss om hva vitner har sagt om hendelsesforløpet. Vi foretar taktisk og teknisk etterforskning, sier Hyberg.

Politiet fikk melding om ransforsøket kl. 11.13, som har skjedd på et busstopp i Vardåsveien ved Snehvitbakken.

Det er ikke klart om de pågrepne guttene stod på busstoppet eller om de var på bussen i forkant av hendelsen.

– Det må avhør avdekke. Vi har foreløpig konsentrert oss om å finne gjerningspersonene og ivareta bussjåføren i forhold til helse, sier Hyberg.