Gir håp for sarte hudtyper med sol-app

Måleapparatet som ser ut som en liten klokke og den tilhørende applikasjonen slår alarm når livgivende stråler blir farlige.

Oppfinnelsen forteller hvor mye sol du tåler og det kan redde deg fra de irriterende og vonde plagene solbrenthet kan skape. Men å bli solbrent ofte kan også føre til mer alvorlige konsekvenser.

Norge er det landet i verden som har høyest dødelighet fra hudkreft.

– Det dør nesten 350 personer i året av hudkreft i Norge, sammenligner en det med trafikkulykker i fjor så var det vel 135 som døde, forteller Tønnesland.

Oppfinner og gründer Åsulv Tønnesland fra Hornnes i Setesdal er opptatt av folks hud-helse. Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Fædrelandsvennen fortalte først om den smarte dingsen som oppfinner og gründer Åsulv Tønnesland, fra Hornnes i Setesdal, har funnet opp.

App på mobilen

Måleapparatet og applikasjonen fra firmaet passende nok kalt for «Sunsense» ble tilgjengelig for publikum i vår. På appen kan en legge inn personlige opplysninger, som alder, hudtype, hår- og øyenfarge for å få et mest mulig nøyaktig resultat.

– Du kan også legge inn solfaktoren du bruker. Da regner appen ut hvor lenge du kan være i sola i dag, forklarer oppfinneren.

Tønnesland opplever at folk flest er flinke til å smøre seg før bevisst soling.

– De fleste tilfellene der folk blir solbrent skjer i andre situasjoner, hvis du jobber i hagen, er på tur i fjellet eller holder på med andre aktiviteter, kan du glemme tiden og merker kanskje ikke hvor sterk solen er, og da blir du fort brent.

Tønnesland har fått offentlige midler tilført til prosjektet og innrømmer at det kan føles som et samfunnsansvar. Han er glad for å kunne bidra til en tryggere sommer for folk flest.

– Hvis jeg ikke kan stå bak produktet etisk sett og føle at dette her bidrar til en bedre verden, har jeg sagt at jeg skal finne på noe annet, sier han.

Sokkeskille

Turister fra Troms på stranden i Setesdal synes solmåleren høres ut som en god idé.

Morten Hansen har lært av tidligere feil og har for anledningen smurt seg med solfaktor 30. Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

– Det syns jeg høres veldig lurt ut, fordi da blir en kanskje bevisst på hvor mye en må smøre seg, sier Hedda Kunst som soler seg på stranden.

Morten Hansen må medgi at han allerede har rukket å bli solbrent på sørlandsferie.

– Jeg er ennå litt rød her og har fått sokkeskille, så jeg har gardert meg i dag og smurt meg med solfaktor 30, fordi vi vet at vi skal være ute i hele dag, sier Hansen og peker på leggen sin som er lyserød.