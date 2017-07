Solkremtabben flest nordmenn gjør

Travel Retail Norway (TRN) driver de fleste taxfreebutikkene i landet, og selger rundt 55.000 liter solkrem i året. De har derfor forsket på nordmenns kjøps- og smørevaner. Også Forbrukerrådet mener man må lese seg opp før man velger solkrem.

Finn din hudtype

Woxen mener nordmenn ikke vet nok om solkrem. Foto: TRN

– Først må du lære deg hudtypen din, så må du smøre deg nok, sier Linn Woxen, kategorisjef for parfyme og kosmetikk hos TRN. Hun sier også at faktoren du bruker skal reflektere hvor fort brun du blir.

Dette støtter Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland, mener hun mener det aller beste rådet man kan gi er å faktisk bruke solkrem.

Selv om nordmenn er blitt bedre til å smøre oss med høy solfaktor, er det fremdeles mange som gjør én typisk feil.

Bommer på mengden

Folk smører generelt på for lite solkrem. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

– Vi bruker rett og slett ikke nok solkrem når vi smører oss inn. Som en tommelfingerregel bør du bruke rundt 30 milliliter til hele kroppen. En 150 ml flaske holder derfor kun til å smøre hele kroppen fem ganger, sier Woxen.

En annen bommert mange gjør, er at man smører seg for sent. Helst skal man smøre seg et kvarter til en halvtime før man går ut i solen.

– Når du først er ute i solen, er det lurt å smøre seg på nytt rundt annenhver time for å beholde effekten.

Velg riktig krem

Flesland mener de som produserer solkrem har et ansvar for være mer bevist i hva de putter i produktet. Foto: Helene Wille Lund / NRK

Forbrukerrådet har testet mange av årets solprodukter, og Flesland mener det er viktig å lese seg opp før man kjøper solkrem. Dette fordi enkelte kremer blant annet kan gi deg hormonforstyrrelser, som igjen kan føre til nedsatt fruktbarhet.

– Det er helt feil og unødvendig at økt risiko for kropp og klode er prisen for nødvendig beskyttelse.

En god solkrem bør beskytte mot både UVA- og UVB-stråler. Det er UVB-strålene som gjør oss solbrente. UVA-strålene skader huden dypere, og kan gjøre at vi får rynker og andre tegn på aldring. Begge strålingstypene kan føre til hudkreft.

– Forvirring rundt solfaktor

Solfaktoren er hovedsakelig en pekepinn som forteller hvor lenge du kan sole deg, ikke hvor beskyttet du er. Foto: Maria Elsness / NRK

– Det er fremdeles en del forvirring rundt hvordan solfaktor (SPF) fungerer. Det er en måleenhet på hvor mye beskyttelse du får mot UVB-stråler. Det sier ingenting om beskyttelse mot UVA-stråling.

Folk tror også høyere faktorer beskytter mer enn de gjør. SPF 15 blokkerer 93 prosent av UVB-strålene, mens en på 30 blokkerer 97 prosent. Altså kun fire prosent mer enn førstnevnte.

– Har du en hudtype som lar deg være ute i solen i 20 minutter uten å bli brent, kan du med en SPF på 15 være ute 15 ganger lengre, altså opptil fem timer, så lenge du smører deg med nok solkrem.