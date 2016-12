Fryktet skip kunne treffe oljerigg

Ifølge meldingen inn til politiets operasjonssentral var tankeren i ferd med å drive mot oljerigger i Rosfjorden i Lyngdal. Både skipet og plattformene ligger i opplag i fjorden.

Politiet mottok meldingen klokken 09.15 opplyser operasjonsleder Per Kristian Klausen til NRK.

Hørtes dramatisk ut

– Den første meldingen hørtes dramatisk ut, men etter hvert fikk vi beskjed om at det kun var skipets trosse inn mot land som hadde slitt seg. Fartøyet lå i tillegg forankret med tre ankerfester, sier Klausen.

Redningsleder Cecilie Øversveen ved Hovedredningssentralen på Sola forteller at det umiddelbart ble sendt to taubåter til fjorden for å bistå i redningsoperasjonen.

– Vi fikk raskt avklart at det ikke var mennesker om bord, forteller Øversveen.

Her ligger skipet det Liberia-registrerte skipet OSX i Rosfjorden. Foto: David Eggum Svennevik

Ligger opp mot vinden

Taubåtene ankom Rosfjorden omkring klokken 10. Båtene har nå kontroll på skipet.

– Taubåtene har lagt seg langs siden på skipet og rettet fartøyet opp mot vinden, forteller operasjonsleder Per Kristian Klausen.