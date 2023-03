– Vi er redd for at det er store mørketall for barn og unge i bydelen Vågsbygd som ikke er med i organisert aktivitet fordi det koster for mye. Derfor gjør vi dette.

Det sier Even Øgrey Brandsdal, som tirsdag ble valgt til ny styreleder i fotballklubben Våg.

Klubben fra Kristiansand har bestemt at det omtrent skal bli gratis å spille hos dem.

Totalt skal man kun betale 50 kroner for medlemskap, mens de fra før har betalt rundt 2500 kroner i treningsavgift og kontingent.

Det medfører at pengene til driften må skaffes fra sponsorer og dugnadsarbeid, noe Norges Fotballforbund reagerer på.

Fersk styreleder for Våg FK, Even Øgrey Brandsdal, håper flere barn får mulighetene til å spille fotball når de fjerner det meste av treningsavgifter og kontingenter. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Bra at det ikke koster noe

Onsdag kveld var Våg sitt jenter 11-lag ute på dugnad for å samle inn penger til å dra på Danmarkstur.

Der la de lapper i postkasser for spør folk om å få panteflaskene deres.

Oda Kirkeland (11) synes det er viktig at det nå omtrent blir gratis å være med i klubben deres.

– Mange som har mindre penger kan bli med å spille fotball. Så må man jo ha fotballsko, fotballtøy og kanskje fotball, og da er det bra at det ikke koster noe å komme inn i klubben.

Oda Kirkeland (til venstre) og Bailasan Altawil legger lapper i postkasser hvor de spør om panteflasker for å dra på tur med laget. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Håper på stor medlemsvekst

Alle skal ha mulighet til å oppleve idrettsglede mener klubben, og Brandsdal ønsker at kostnader ikke skal stanse familier fra å sende barn og unge til Våg FK.

Han håper på en 30 prosent medlemsvekst.

Selv mener Brandsdal at ordningen vil være økonomisk bærekraftig, og at dette vil føre til økt dugnadslyst.

– Vi har laget en plan for dette. Vi skal invitere næringslivet og folk som har lyst til å bidra slik at vi har flere hender å spille på.

Målet er å øke inntektene fra sponsorer fra én til minst 2 millioner kroner i året.

I tillegg er planen å styrke den frivillige dugnadsinnsatsen betydelig. Men den ferske styrelederen forstår at folk er skeptiske.

– Det er vår oppgave å sørge for at planen kan gjennomføres. Vi har allerede fått flere sponsorer som vil bistå, og dette er bare starten.

Avtroppende styreleder Trond Blattmann er skeptisk til den nye driftsmodellen og frykter at klubben ikke vil klare seg økonomisk med denne måten å drive på, skriver Fædrelandsvennen.

– Det handler om mange ansatte, men også om klubbens framtid. Det er et ønske om å hente inn over én million mer i ekstra sponsorinntekter, men ikke én avtale er signert ennå, sa Blattmann i et innlegg på årsmøtet.

Trond Blattmann er avtroppende styreleder i fotballklubben Våg. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Gode intensjoner, men flere utfordringer

Yngvar Håkonsen er daglig leder i NFF Agder. Han sier intensjonen til Våg FK er veldig bra og heier på gratis deltakelse i idretten.

– Det er fantastisk at klubben ønsker at flest mulig skal få muligheten til å være, men det blir spennende å følge med på hvordan de klarer å gjennomføre det.

Håkonsen ser flere utfordringer ved å kutte medlemskontingent og treningsavgiftene så drastisk.

– Jeg frykter at det vil føre til enda mer dugnad for familiene. Det er ikke like enkelt for alle å delta i dugnadsarbeid.

Yngvar Håkonsen er daglig leder i NFF Agder. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Håkonsen har heller ikke hørt om andre klubber som har droppet treningsavgift og kuttet kontingenten så mye.

Han sier det allerede er blitt vanskeligere å få folk til å stille opp i frivillige verv og på dugnad i mange klubber.

– Det at de legger opp til enda mer frivillighet i disse tider gjør jo planene sårbare.

Han håper klubben tenker langsiktig med planene sine.

– Jeg håper de tenker bærekraft og har gode planer for hvordan de skal drive klubben i årene som kommer.

Kan forebygge utenforskap

Virksomhetsleder for Blå Kors Barnas Stasjon i Kristiansand, Anne Randi Hanssen er begeistret over Våg FKs forslag.

Til henne kommer mange familier som sliter.

Hun tror dette vil bety en stor forskjell for dem som tidligere ikke har kunne sende barna på fotballtrening på grunn av økonomi.

– Det er sårt for familier som ikke kan ta seg råd til å delta på idrettsaktiviteter. Foreldre flest vil det beste for barna sine. Det å oppleve at man ikke kan si ja til å delta på et lag eller en fotballtur er kjempesurt for foreldre, sier Hanssen.

Hun sier Våg FK tar et viktig samfunnsansvar her.

– Det å forebygge utenforskap er viktig for barns fysiske og psykiske helse. Så det er et kjempebra tiltak at flere kan få lov til å være med.