Forbyr uniform i Pride-parade

Etter nazidemonstrasjonen i Kristiansand i juli har Agder politidistriktet fått en rekke henvendelser. Flere politiske organisasjoner ønsker å markere seg, og politimesteren mener at paraden i år dermed får preg av en politisk markering.

Politimester Kirsten Lindeberg. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Jeg har nå besluttet at Agder politidistrikt ikke skal ha uniformerte ansatte med i paraden, sier Lindeberg.

– Vi har aldri tidligere diskuter om politiet skal få bruke uniform under paraden. Primært skal politiet sørge for sikkerhet både for publikum og for dem som deltar. Men etter demonstrasjonene i sommer har vi indikasjoner på at det kan komme innslag som har preg av politiske ytringer. Og da er vi utenfor det området hvor politiet normalt skal delta, sier Lindeberg.

Den nordiske motstandsbevegelsen demonstrerte i Kristiansand i juli. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– I orden å delta i privat regi

Lindeberg sier at Politiet skal ikke ta et politisk standpunkt. Hun er allikevel positiv til at ansatte deltar i paraden som privatpersoner.

– Mange av våre ansatte er samfunnsengasjerte borgere, og det er selvsagt helt i orden at de deltar i privat regi.

Politifolk i EuroPride-parade i Oslo for tre år siden. Foto: Henriette Mordt / NRK

– I Oslo går politiet i paraden. Hvorfor er det annerledes her?

– Det er ikke annerledes, men toget her i år kan få et mer politisk preg enn det har hatt i Oslo, sier Lindeberg.

Hun har fått noen enkeltreaksjoner, men ikke mange, på vedtaket.

Lindeberg vet ikke om det kan bli uro og høyere temperatur under årets parade.

– Det er vanskelig å vite. Men ved engasjementet vi har sett etter demonstrasjonen i juli, ser vi det som viktig å være godt forberedt, og det er vi, sier politimesteren.

Hva er pride? Ekspandér faktaboks Pride (engelsk) betyr stolthet, eller homofil stolthet i denne sammenhengen.

Pride går ut på at en kan være stolt av egen seksuell legning og kjønnsidentitet, seksuelle ulikheter skal være positivt og seksuell orientering og kjønnsidentitet ikke er noe en kan bestemme eller forandre selv.

Parader som feirer pride (Pride-parader) arrangeres over hele verden.

Symboler for pride omfatter regnbueflagget, det greske lambda-symbolet, og også rosa og svarte trekanter som er tatt tilbake og brukt i motsatt mening fra sitt tidligere bruk. Kilde: wikipedia

Stabssjef Morten Sjustøl, Agder politidistrikt. Foto: Odd Rømteland / NRK

God beredskap

Stabssjef Morten Sjustøl sier at politiet i Agder ikke har tradisjon for å delta i paraden.

– Og det vil vi ikke gjøre i år heller. Politimesteren har vedtatt at det ikke skal tillates å delta i uniform.

Politiet har god beredskap foran lørdagen, men Sjustøl vil ikke røpe strategi eller detaljer.

– Vi har ikke indikasjoner på at det skal skje noe uønsket, men uansett vil vi ha en god beredskap.

Politiet er forberedt på at det kan komme motdemonstrasjoner, men har ikke fått meldinger på forhånd om politiske markeringer.

– En motdemonstrasjon kan gå sin gang hvis den pågår på en lovlig måte, men hvis det er fare for ordensforstyrrelser, er det en ulovlig demonstrasjon, sier Sjustøl.