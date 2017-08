Gir 50.000 til Skeive Sørlandsdager etter nazidemonstrasjon

På bakgrunn av demonstrasjonen bestemte daglig leder i Stormberg Steinar J. Olsen at bedriften skulle sponse organisasjonen Skeive Sørlandsdager med 50.000 kroner.

– Noen av dem nynazistene ønsket å ramme var nettopp homofile og lesbiske på Sørlandet. Fra vår side så er det veldig viktig at det ikke er noen tvil om at også næringslivet ønsker en inkluderende landsdel hvor innbyggere i alle regnbuens farger skal føle at det er godt å bo og godt å være, forteller Olsen.

Inkludering og mangfold

Det var på lørdag at medlemmer av den nynazistiske gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen» holdt en ulovlig demonstrasjon mot «homolobbyen» gjennom Kristiansand sentrum.

Gruppen dukket spontant opp i byen etter at deres tidligere plan om å demonstrere i Østfold ble stoppet av høy beredskap fra politiet i fylket.

Helt siden oppstarten av sports- og turtøymerkevaren Stormberg har inkludering og mangfold vært viktig for bedriften, derfor ønsker de å vise støtte til Skeive Sørlandsdager etter lørdagens demonstrasjon, forklarer daglig leder Steinar J. Olsen.

Steinar J. Olsen som er daglig leder i Stormberg håper bidraget kan inspirere andre bedrifter til også å sponse. Foto: Thomas Sommerset/NRK

– Skeive Sørlandsdager gjør en fantastisk jobb. De bidrar til at Kristiansand oppleves som en fordomsfri by som kjennetegnes av raushet og mangfold, og det er et arbeid som vi gjerne vil støtte.

Pengene er ikke øremerket, men gis til organisasjonen fritt til bruk.

– Det er helt opp til Skeive Sørlandsdager hva de ønsker å bruke pengene på, sier Olsen.

Nå håper den daglige lederen at også andre bedrifter i næringslivet kan bli inspirert til det samme.

– Poenget er at vi vil støtte det gode formålet de står for og oppfordrer også andre i næringslivet til å være med på det.

«Å vokse opp med en annen seksuell identitet enn den «alle andre har» er ikke lett. Men det skal ikke være vanskeligere på Sørlandet», skriver Olsen i en melding til Skeive Sørlandsdager. Foto: Privat

«Mini-pride»

På søndag samlet rundt 300 personer seg, mange med flagg i regnbuens farger, til en motdemonstrasjon i Kristiansand.

Pengene vil komme godt med for Skeive Sørlandsdager, ifølge talsperson for organisasjonen, Monica Strand Korgerud.

– Det er fantastisk at næringslivet ønsker å støtte oss på den måten. Det er veldig flott at Stormberg ønsker å være med å jobbe for LHBT-rettigheter her på Sørlandet, sier Strand Korgerud.

Spontan aksjon etter nazidemonstrasjon i Kristiansand lørdag. Monica Strand Korgerud på sykkel helt til høyre. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Hun er klar på hva hun mener om lørdagens demonstrasjon fra nynazistene.

– Jeg tenker at det er noe som ikke hører hjemme her på Sørlandet, eller i Norge i det hele tatt. Det er noe som må tas på alvor.

Hun var selv med på gårsdagens motdemonstrasjon.

– Det var nesten som en «mini–pride». Det var veldig moro at så mange dukket opp, og mange gode appellanter. Det var kjempeflott at Tverrpolitisk ungdomsnettverk arrangerte, det viser at dette får en bred støtte fra alle de politiske partiene.

Hva pengene skal gå til, har Skeive Sørlandsdager foreløpig ikke bestemt seg for.