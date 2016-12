Vest-Agder museum ble tidligere i høst kåret til årets museum i 2016 og nominert til årets europeiske museum. For direktør Jon Olsen har det vært et godt år.

– Det har vært et år i medvind. Det startet med nominasjonen til årets europeiske museum og så har vi fått to nye avdelinger, for Hestmanden ble en del av museet fra 1. januar og tingparken i Hægebostad er og blitt en del av museet. Vi har også hatt gode besøk i flere avdelinger.

Gledelig overraskelse

I tillegg ble de kåret til årets museum i 2016 nå nylig, kunne Olsen fortelle under dagens morgensending på NRK Sørlandet. Det stoppet ikke der for museet, for midt i intervjuet kom Finn Åsheim inn i studio med en gledelig overraskelse.

– Dere har sendt inn et par søknader til oss i Gjensidigestiftelsen, og her er to synlige bevis på at søknadene er innvilget, sier en glad Åsheim.

Finn Åsheim fra Gjensidigestiftelsen hadde med seg to sjekker på til sammen 990.000 kroner til museet. Foto: Tom-Richard Hansen Olsen / NRK

Med seg hadde Åsheim to sjekker på til sammen 990.000 kroner til museet.

– Pengene skal brukes på å gjøre tilpasninger på Kongsgård, som for eksempel å spre kunnskap om hvor maten kommer fra og legge til rette for enda flere besøk til museene, presiserer Åsheim.

Fin avslutning på 2016

– Dette var en veldig gledelig nyhet og gave. Gjensidigestiftelsen har bidratt mye til oss tidligere, sier en glad Olsen.

Nå håper de at gaven kan fortsette med den gode utviklingen i besøkstallene kan fortsette.

– Besøkstallene har gått rett vei de fleste steder, for eksempel kanonmuseet har hatt en økning fra 9.000 til nesten 15.000. Museumshavna har hatt nær en dobling av antall besøkende, fortsetter Olsen.

I Kristiansand har cruiseturistene kommet tilbake og på Setesdalsbanen er de fullbooket.

Har fått midler

I 2015 fikk de et nytt aktivitetshus nede i Nodeviga. Nå skal de få et nytt formidlingsbygg

– Dette skal være tett på aktivitetshuset som er der allerede. Dette skal også være nært Kilden og det andre som er knyttet til Tangen, noe som er en fin og sentral plassering, avslutter prosjektleder Jan Egil Hansen.

