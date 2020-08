Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er veldig bekymret, sier politisk rådgiver i Spillavhengighet Norge, Magnus Pedersen.

Han sier de har gjort det de kan for å få tak i personer de tidligere har hjulpet.

– Det er kanskje den verste følelsen som er, når personer du har hatt kontakt med over lengre tid, ikke responderer på noe vis, sier han.

Legger skylden på korona

– Hvorfor er det så vanskelig å få kontakt nå?

– Det skulle vi gjerne ha spurt de om. Det er klart korona har vært en vesentlig faktor her. Det er etter at koronaen kom at vi har mistet kontakt med de fleste.

55.000 nordmenn sliter med problemer knyttet til pengespill. Det er en betydelig økning fra 2015 hvor det var 34.000. Det viser en undersøkelse fra Universitetet i Bergen fra 2019.

Noen punkter fra rapporten Illustrasjon: UiB Ekspandér faktaboks Flere deltar i pengespill i dag enn for 4 år siden (økning fra 57,9% i 2015 til 63,6% i 2019).

Respondentene rapporterer om økt reklameeksponering for pengespill.

Pengespill er lettere tilgjengelig over internett enn før. Andelen som hadde spilt pengespill på mobiltelefon økte fra 17% i 2015 til 48,7% i 2019.

Det var også en økning i deltakelsen i relativt "aggressive spill" og en nedgang i deltakelsen i mer "ufarlige spill".

Jo mer problemer, desto flere spill ser en ut til å delta i.

Det har også vært en økning i den totale omsettingen.

Andelen sårbare grupper har økt i befolkningen. Kilde:

Rapport: Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019 fra Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen

NRK skrev allerede i april om at spillavhengige får tilbakefall under koronakrisen.

Organisasjonen har nok å henge fingrene i selv om de ikke får kontakt med tidligere brukere.

– Vi har allerede bikka totalen av henvendelser for hele fjoråret, sier Pedersen.

Nærmere 500 personer har bedt om hjelp i år.

– Heltrist

– Spillavhengighet er en alvorlig tilstand som ikke bare rammer den som spiller selv. Det rammer også mange personer rundt, sier Rune Mentzoni.

Han er Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Mentzoni var med på å skrive rapporten om omfanget av penge- og dataspillproblemer i Norge.

Undersøkelsen fra 2019 gir et bilde av situasjonen før korona snudde opp ned på folks hverdagsliv.

– Rapporten var bare en heltrist sak for oss. Den viser en utvikling som er ganske stygg, sier Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge.

– Har problemer ved siden av

Hvordan det har gått med spillavhengigheten etter at landet stengte ned i mars, har ingen kontroll på.

Mentzoni mener det er flere faktorer som gir grunn til bekymring.

– Folk mister jobbene sine og opplever ulike former for krise. Det kan være med på å trigge problemer med pengespill, sier han.

Forskeren får støtte av Ole Kristian Ruud, som er tidligere spillavhengig.

– De fleste jeg kjenner som er spillavhengige har problemer ved siden av. Enten med angst, nerver eller familiemedlemmer som sliter.

– Et stort ansvar

Ruud sier rusen han fikk av spillingen gjorde at han glemte alt rundt seg.



– Du må ha tak i penger, og så skaffer du rusen din. Så sitter du der og spiller for deg selv og føler deg fantastisk. Når det er slutt, så er det en tomhet, forklarer han.

Carl Fredrik Stenstrøm er generalsekretær i Norsk Bransjeforening for Onlinespill. Her er Betsson, ComeOn og Kindred blant medlemmene.

– Det hviler et stort ansvar på hvert enkelt spillselskap med å ha god kontroll på sine kunder, og at de ikke spiller for penger de ikke har anledning til å tape, sier Stenstrøm.