Fant knivdepot på videregående skole

I dag orienterer politiet formannskapet i Kristiansand om den økte voldsbruken blant skoleungdom i Kristiansand. NRK har de siste dagene hatt flere saker om voldssituasjonen i byen.

Batonger og slåsshansker

Det var på dette møtet politistasjonssjef Ole Hortemo fortalte om funnet av et knivdepot på en av byens videregående skoler.

Hortemo forteller at politiet er bekymret for utviklingen de ser ved at ungdom blant annet bevæpner seg med kniver, slåsshansker og batonger.

– Mange unge sier at miljøet har blitt mye tøffere og at de derfor velger å bevæpne seg. Det går rykter om depoter forskjellige steder, sier Hortemo.

– Det har vært en negativ utvikling når det gjelder kriminalitet i ungdomsmiljøene. Voldsutvikling og trusler det mest alvorlige.

Han legger til at tallene ikke fanger opp arrangerte slåsskamper.

Dobbelt så mange voldssaker

– Det har vært en dobling av antallet voldssaker i Kristiansand fra i fjor til i år. Et nytt fenomen at bortvist ungdom gir blaffen. Det har vært 40 bøtelegginger for folk ikke bryr seg om i at de er bortvist av politiet. Har aldri skjedd før, sier Hortemo.

Det er nå satt i gang et eget prosjekt, kalt SNU, som et forsøk på å få bukt med voldsproblemene.

– Vi har opplevd dette før og vist at vi kan snu trender. Og er det en by som kan klare å snu dette, er det Kristiansand, sier Hortemo til politikerne.