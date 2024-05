Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Rektorer over hele Norge uttrykker bekymring for kvaliteten i skolen, lederflukt og arbeidssituasjonen.

Rektorprotestene startet på Askøy og spredte seg videre derfra.

Arbeidsmengden for rektorer har økt betydelig, med flere elever som trenger oppfølging og mer dokumentasjon og rapportering.

Lederen i Utdanningsforbundet bekrefter at de har hatt unormalt mange rektorsaker det siste året, og at skoleøkonomien er stram.

Lederen i Skolelederforbundet mener at totalbelastningen ved å være rektor har blitt for høy, og at det er viktig å bygge et lag rundt lederne.

Regjeringen sier at de jobber med en ny stortingsmelding som handler om en mer praktisk og variert skole. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg er ofte vikarlærer. Og jeg har også hatt vakter på SFO.

Lise Jakobsen er rektor ved Tveit skole i Askøy kommune. Hun sier at rektorjobben før og nå ikke kan sammenlignes. Foto: Helene Valhovd

Lise Jakobsen er rektor ved Tveit skole på Askøy i Vestland. Hun forteller at hun ofte må steppe inn i klasserommet fordi skolen mangler folk og ressurser.

Hun var med da flere skoleledere i Askøy kommune gikk sammen om noe de kalte «Lederbrølet». Hovedbudskapet deres er at de er alvorlig bekymret for kvaliteten i skolen, for lederflukt og arbeidssituasjonen.

Etter «Lederbrølet» har mange rektorer i mange kommuner fulgt etter.

Denne skolen måtte lete etter sin fjerde rektor på fem år. Da den siste sa opp, nektet lærerne å komme på jobb.

En oversikt over noen av stedene der rektor har varslet om eller sagt opp på grunn av vanskelige forhold. Sakene gjelder det siste året.

Et annet liv

Lise Jakobsen har vært rektor i 11 år. Arbeidsdagen da og nå kan ikke sammenlignes.

– Det var et helt annet liv. Der vi før kanskje hadde 3–4 elever på skolen som hadde behov for oppfølging, gjelder nå det samme tallet for hver klasse. Det blir mye skriving av rapporter, oppfølging, dokumentasjon og aktivitetsplaner.

Lederbrølet fra rektorene på Askøy: Ekspander/minimer faktaboks Rektorene lister opp 18 utfordringer for skolelederne. Vikarinnkalling - Sykefraværet er høyt, skolelederne bruker en stor del av arbeidstiden på å sette inn vikar for ansatte som er syke. Det er krevende å få tak i vikarer. Når vi ikke klarer å skaffe vikarer, blir konsekvensen at rektor og/eller avdelingsleder må ta timene selv. Resultatet er at annet arbeid må tas på kveldstid/helg. Ledere får ikke betalt for disse vikartimene. Koblingen SFO/avdelingsleder for skolen er svært uheldig, og oppleves utmattende for den avdelingslederen som har ansvaret. SFO trenger egen leder. Lærere tjener i en del tilfeller mer enn avdelingsledere. (...) Dette påvirker antallet søkere til lederstillinger. Ifølge Utdanningsforbundets oversikt over gjennomsnittsinntekt for skoleledere i Norge, tjener skoleledere i Askøy kommune betydelig mindre enn gjennomsnittet. Vi skal ivareta et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren viser hvilke krav vi må ivareta, sammen med dokumentasjonen § 9a krever. Inne i dette er også alle utfordringene vi møter med psykisk helse og vold og trusler. I ni av ti saker får ikke skolene medhold av Statsforvalteren i §9a- saker. Det i seg selv viser at vi ikke er rigget for det som forventes av oss. Skolene mangler juridisk kompetanse til å saksbehandle disse sakene med forventet kvalitet. Det er økende antall avvik i skolene våre på vold og trusler, og her er det underrapportering. Vold og trusler er en stor påkjenning for barn/unge som opplever dette, og krever mye både å håndtere og følge opp. Avvik fra ansatte som følge av elever som utagerer, kommer med trusler eller utøver vold, skal saksbehandles og tiltak iverksettes og følges opp. Ansatte blir redde og opplever arbeidsmiljøet sitt svært utrygt, og her har vi fått langtidssykemeldinger. Taushetsplikten hindrer noen ganger samarbeid på tvers av ulike sektorer og hjelpeapparatet. Dette hindrer at barn og unge får den hjelpen de trenger. Det er både tidkrevende og utmattende og gir maktesløshet og oppgitthet fordi vi ser på barn som lider under manglende hjelp. § 9a er et eksempel på hvordan arbeidsmengden har økt. (...) Samtidig kan man se på ressurs gitt til ledelse i skolene i samme tidsrom. Det har ikke økt siden 2014. Antallet elever med behov for spesialundervisning, og omfanget av behovet elevene har, samsvarer ikke med ressursene skolene blir tildelt. Dette resulterer i mangelfull mulighet til å møte elevenes behov. Vi savner et bedre tverrfaglig samarbeid rundt barn med psykisk uhelse og andre utfordringer. Henvendelser fra ansatte og foreldre krever i dag mer av en skoleleder, fordi alle svar må forankres i rett lovverk med rett paragraf, med utdypning og oversettelse av hva dette betyr i svaret fra oss. Det gjør at en enkelt henvendelse tar mer tid å svare ut enn tidligere. Foreldre stiller stadig høyere krav til skolen med tanke på å legge til rette for, og håndtere, ulike vansker barna deres har. Dette gir seg utslag i omfattende møtevirksomhet og korrespondanse i form av telefonsamtaler, e-post og meldinger. Vi trenger derfor mer tid til faglig utvikling og til å diskutere og planlegge skolens fremtidige utvikling. Når håpløsheten brer seg, forsvinner også engasjementet. For skoleledere er det vanskelig å vite at vi ikke har virkemidlene eller ressursene som skal til for å hjelpe lærere med utfordringene i klasserommene. Mange kvelder og helger gjennom hele året brukes til jobb, uten at det kompenseres. Vi har lærere som vi vet søker seg ut av jobben. Vi ser at det brer seg en maktesløshet og oppgitthet hos ansatte i skolene.

Over hele landet

Hun forteller at hun ofte snakker med kolleger i andre deler av landet.

– Jeg har inntrykk av at det er den samme utfordringen over hele Norge. Andre skoler og kommuner vi snakker med, sier de kjenner seg igjen i det vi beskriver.

Etter Askøy, spredte «rektoropprøret» seg til Fredrikstad.

I Bærum stilte rektorer i møte med politikere med T-skjorter der det sto «Vi kan ikke trylle mer». De fortalte at de ofte står i en skvis mellom behov og tilgjengelige ressurser.

I Sarpsborg satte de inn to rektorer for å forbedre forholdene ved Hafslund ungdomsskole.

Det er bare noen eksempler av mange over hele landet.

Mener det har toppet seg

– Det virker som at det har toppet seg. Situasjonen har vært krevende over tid. Rammene og ressursene er ikke tilstrekkelige.

Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet sier at de i løpet av det siste året har fått flere henvendelser fra rektorer. Foto: Håkon Benjaminsen

Lederen i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll, sier de har hatt unormalt mange rektorsaker på pulten det siste året. Budskapet er at skoleøkonomien er trang, og at arbeidsbyrden til rektorene er for krevende. Dermed blir det vanskelig å gi et godt nok tilbud til elevene.

– Det er uvanlig at rektorene sier så tydelig fra som de har gjort i det siste. De mange og klare tilbakemeldingene vi får fra rektorer og skoleledere veldig mange steder, betyr at situasjonen er alvorlig.

Vil bygge lag rundt lederen

Stig Jakobsen er leder i Skolelederforbundet. Han mener at totalbelastningen ved å være rektor har blitt for høy. Spesielt i små kommuner lastes flere unødvendige oppgaver over på rektor.

Stig Johannessen er forbundsleder i Skolelederforbundet mener at rektor belastes med unødvendige arbeidsoppgaver. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Det er veldig mange henvendelser til rektor som kunne vært organisert på en annen måte, for eksempel innenfor rapportskriving, HR og teknisk drift. Rektor står ofte alene om disse tingene.

Han mener det er minst like viktig å bygge et lag rundt lederne som det er rundt elevene.

Ny stortingsmelding

Regjeringen svarer ikke direkte på hva hvilke planer de har for å løse rektorenes utfordringer. Konkret går utfordringene på at mange av skolene har så få ressurser at de ikke klarer å følge opp elever godt nok. De er også bekymret for lederflukt og arbeidssituasjonen generelt.

Arbeiderpartiets statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Sindre Lysø, er enig med rektorene, som mener det er viktig at vi får flere yrkesgrupper rundt i skolen.

– Vi kommer med en helt ny stortingsmelding om 5. til 10. trinn som handler om en mer praktisk og variert skole. Der kommer vi også til å snakke om hvordan vi kan få flere yrkesgrupper inn i skolen og hvordan man kan jobbe med brede lag. Alt dette for å gi elevene mer og bedre læring – og at de har det bra i skolehverdagen.

Utover det har han ingen konkrete lovnader.

Anbefaler ingen å bli rektor

Hanne-Guri Hellevang har vært skoleleder siden 1997. I dag er hun rektor ved Kleppestø ungdomsskole, og er en av dem bak Lederbrølet. Hun er tydelig:

– Jeg vil ikke anbefale noen å gå inn i en rektorjobb i dag. Jeg har alltid gjort det før, men ikke nå lenger.

Ledergjengen er skuffet over responsen på protestene.

– Bortsett fra at vi ser at det sprer seg gjennom hele landet og at media begynner å bli interessert, så er det jo forbausende stille.