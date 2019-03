Drar hjem til nedlastere for å stoppe overgrep mot barn

Én av tre som laster ned seksualiserte bilder av barn er tidligere mistenkt, siktet eller dømt for fysiske overgrep, viser tall fra Kripos.

Politiet legger derfor ekstra vekt på å forebygge dette når de aksjonerer mot personer som har lastet ned overgrepsmateriale.

Gjennom samtaler med politiet blir kvinner og menn oppfordret til å søke om hjelp.

– En av dem vi har snakket med sa at det neste skrittet ville ha vært å begå et fysisk overgrep. Han ble lettet over å ha blitt «tatt», sier leder Thor Atle Pedersen i Agder-politiets etterforskningsgruppe «Operasjon Pandora».



Et annet eksempel er en kvinne fra Agder som har chattet om seksuelle overgrep mot barn.

I samtalen forklarte kvinnen at hun chattet for spenning, og at hun angret på det hun gjorde.

– Samtalen ble en vekker for henne, sier Pedersen.

GODE RESULTATER: Prosjektleder Thor Atle Pedersen i «Operasjon Pandora» mener de forebyggende samtalene ser ut til å ha en positiv effekt. Det er for tidlig å måle virkningen av den nye metoden, understreker han. Foto: Christina Cantero / NRK

15 personer

For mange er nedlastning av bilder starten på veien mot reelle overgrep, ifølge politiet.

– Vi mener at vi har klart å forebygge overgrep ved å stoppe gjerningspersonene på et tidlig tidspunkt, sier Pedersen.

Operasjon Pandora Ekspandér faktaboks Etterforskningsgruppe i Agder politidistrikt med fokus på nettovergrep

Så langt er 20 personer pågrepet, fem personer dømt, tre personer venter på dom og én person har fått forelegg

Femten personer har vært i forebyggende samtaler med politiet og blitt oppfordret til å søke om hjelp

Sakene fra «Operasjon Pandora» ble startet i 2018 og har generert 70 nye saker for politiet

Det siste året har Agder-politiet snakket med 14 menn og én kvinne som har lastet ned bilder eller chattet om seksuelle overgrep mot barn.

Dette er personer som enten har fått et forelegg eller saken sin henlagt.

– Vi kan også ha slike samtaler med personer som slipper ut fra varetekt. Når sakene er ferdig etterforsket ender de gjerne med en dom, sier Pedersen.

Programleder Emma Clare Gabrielsen utforsker vår tids kanskje største tabu: pedofili. Seksuelle overgrep mot barn er noe av det verste som kan skje, derfor er pedofile uthengt, forhatt og forfulgt. Emma er med når organisasjonen Barnas Trygghet jakter på potensielle overgripere, og hun får selv se hvilke konsekvenser den moderne gapestokken kan ha for den enkelte. (1:2) Du trenger javascript for å se video. Programleder Emma Clare Gabrielsen utforsker vår tids kanskje største tabu: pedofili. Seksuelle overgrep mot barn er noe av det verste som kan skje, derfor er pedofile uthengt, forhatt og forfulgt. Emma er med når organisasjonen Barnas Trygghet jakter på potensielle overgripere, og hun får selv se hvilke konsekvenser den moderne gapestokken kan ha for den enkelte. (1:2)

– Halvparten er pedofile

Også i Trondheim fokuserer politiet på å forebygge når de aksjonerer mot personer som har lastet ned overgrepsmateriale.

Psykolog og forsker Svein Øverland er en av dem som står bak prosjektet. Han forsker også på hvorfor personer laster ned og etter hvert begår overgrep selv.

Han sier det gjenstår en del forskning på området før man kan forhindre overgrep fra å skje.

Psykologspesialist Svein Øverland sier det kan være flere grunner til at personer laster ned bilder av seksuelle overgrep mot barn. For noen kan det være at de ikke har noe spennende som skjer i livet, ifølge forskeren. Foto: Privat

– Det er ikke én felles faktor. Å avdekke dette vil være helt sentralt for å finne måter å forebygge på.

De siste årene har økningen i overgrep på nett mot barn eksplodert i Norge.

– All kriminalitet går ned, bortsett fra seksualovergrep, påpeker Øverland.

Det handler ikke bare om seksualitet hos personen som laster ned bildene, ifølge forskeren.

– Rundt halvparten av dem er pedofile. Den andre halvparten har andre grunner, konkluderer han.

