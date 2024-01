En mann i 20-årene, som ble dømt for voldtekt av to barn våren 2023, har erkjent straffskyld for seksuell omgang med enda et barn i Agder tingrett mandag.

Hendelsen skjedde mens han ventet på en ny rettssak etter å ha anket saken til lagmannsretten.

Mannen ble løslatt da politiet mente det ikke forelå gjentakelsesfare. Det nye overgrepet skjedde to måneder etter at den første dommen kom.

Han forklarte seg i retten mandag.

Mannen skal ha spurt om seksuelle tjenester i bytte mot alkohol.

Alvorlig lovbrudd

Politiadvokat Anders Skranefjeld er aktor i den nye saken som går i Agder tingrett i Farsund denne uken.

– Dette er en veldig alvorlig type lovbrudd. Når det er voksne som begår seksuallovbrudd mot barn må det møtes med en markert reaksjon, sier Skranefjeld.

I den nye tiltalebeslutningen går det også fram at den tiltalte i tillegg til overgrep, skal ha stjålet varer og kontanter for minst 220.000 kroner fra tre bensinstasjoner.

Han erkjenner straffskyld på alle punkter.

Aktor Anders Skranefjeld sier dette er et lovbrudd med høy alvorlighetsgrad. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Mandag fikk retten se opptak av det tilrettelagte avhøret av den fornærmede jenta.

Der kommer det frem at den tiltalte skal ha visst alderen hennes i forkant av møtet.

I mannens forklaring i retten kommer det frem at han tok kontakt med jenta på Snapchat i 2021.

Tok kontakt på Snapchat

Tiltaltes forsvarer Elise Valvik sier mannen erkjenner straffskyld for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

– Utover det har fornærmede og tiltalte noe ulik forklaring på hendelsesforløpet. Hennes forklaring beskriver mer elementer av tvang. Noe tiltalte sier det ikke var.

Valvik forteller at hennes klient selv fortalte i retten at han ble utsatt for overgrep som ungdom.

– Han sier ikke at dette er en unnskyldning for hva han har gjort, men at det kan være en forklaring. Like fullt ligger ansvaret hos han, og han sier han er lei seg for det som har skjedd.

Advokat Elise Valvik sier hennes klient er lei seg for det som har skjedd. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Reagerer på løslatelse

Etter at mannen anket den forrige dommen fra 2023 til lagmannsretten, ble dommen på seks års fengsel stående. I tillegg måtte han betale to av ofrene 275.000 kroner hver i oppreisningserstatning.

I denne saken skal han ha tilbudt barna snus som betaling.

Foreldrene til de to overgrepsofrene i Lister-regionen fra den forrige dommen har tidligere uttalt til NRK at de mener det er forkastelig at mannen ble løslatt etter å ha blitt dømt.

Politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt skrev da til NRK at politiet forstår foreldrenes reaksjon.

– Imidlertid må påtalemyndigheten i enhver sak vurdere om lovens vilkår er oppfylt ved spørsmål om fengsling. Det ble det vurdert at det ikke var i denne saken på det aktuelle tidspunktet.