– Det er mye de voksne ikke er klar over når det kommer til sosiale medier. Blant annet at det i fjor sommer ble ulovlig for barn under 13 år å ha brukerkontoer på slike plattformer, sier Kenneth Helberg i den forebyggende gruppa i politiet i Tromsø.

For tiden holder han foredrag for foreldrene på skolene i Tromsø om krenkelser og overgrep via internett og sosiale medier.

Som den del av foredraget går Helberg gjennom en del apper politiet ser på som ekstra risikable, først og fremst fordi det er apper mange barn og ungdommer bruker.

– Mange blir overrasket over det vi forteller dem. Men det bør egentlig ikke overraske. Enkelt sagt så bør både barn og voksne være klar over at det er mulig å utføre eller forsøke å utføre overgrep via alle apper og plattformer der du kan kommunisere med andre, sier han.

Men det er ikke bare politiet som er kritisk til at barn bruker sosiale medier. Også Barnevakten og Redd Barna advarer.

Barn og mobilbruk Ekspandér faktaboks Ved tiårsalderen har omtrent alle barn tilgang på mobil. 90 prosent av barn i denne alderen har egen smarttelefon.

Ni av ti barn og unge i alderen ni til 18 år bruker ett eller flere sosiale medier, og andelen øker med alderen. Fra 12-årsalderen for jenter og 13-årsalderen for gutter bruker omtrent alle sosiale medier.

81 prosent bruker Snapchat, 67 prosent bruker Instagram og 54 prosent bruker Facebook.

Omtrent syv av ti barn oppgir at foreldrene vet om alle de sosiale mediene barna bruker. Denne andelen synker fra 12-årsalderen.

65 prosent av de spurte i alderen ni til 18 år har endret på personverninstillingene på sosiale medier. Andelen øker med alderen, og er noe høyere blant jenter.

27 prosent av barn og unge mellom ni og 18 år har sendt bilder eller videoer av andre, uten samtykke. Andelen øker ved 12-årsalderen og stabiliserer seg rundt 15.

27 prosent har sendt eller publisert bilder, tekst eller video de senere har angret på.

26 prosent av jentene og ti prosent av guttene i alderen 13-18 år har fått seksuelle kommentarer på nett som de opplevde som sårende, ubehagelige eller truende det siste året.

De vanligste rekajsonene på slike hendelser er å: Blokkere vedkommende (50 prosent). Fortelle om det til venn eller søsken (32 prosent). Rapportere vedkommende (24 prosent).

Totalt 13 prosent av ungdommer i alderen 13 til 18 år har sendt nakenbilder det siste året. Det er mest vanlig å sende slike bilder til en kjæreste eller en venn, men 20 prosent av jentene og 14 prosent av guttene har sendt nakenbilder til personer de kun kjenner via nett.

37 prosent av jentene og 11 prosent av gutten har følt seg presset til å sende nakenbiler av seg selv.

28 prosent av barn og unge i alderen ni til 18 år har opplevd at noen har vært slemme eller mobbet dem på internett eller via mobil. Åtte prosetn sier at dette skjer på ukentlig eller månedlig basis.

38 prosent sier de har opplevd utestenging eller at de ikke har fått delta på internett, spill eller mobil. Jentene har opplevd dette i større grad enn guttene.

14 prosent av de spurte i alderen ni til 18 år har vært slemme eller mobbet andre via internett, spill eller mobil. Kilde: Barn og medierundersøkelsen 2018.

Her er en oversikt over noen av appene du bør være obs på:

Snapchat

Den mest brukte appen blant barn og unge. Fire av fem barn som er på sosiale medier har Snapchat, ifølge Medietilsynets undersøkelse Barn og Medier 2018.

– Vi ser samtidig at Snapchat blir mer og mer utbredt når det gjelder straffbare handlinger. For eksempel foregår nesten alt kjøp og salg av narkotika vi Snapchat i dag, sier Kenneth Helberg i politiet.

Trenden med å sende intime bilder, også kjent som «dick pics» og «nudes», er vanlig blant barn og ungdom. Ifølge Barn og Medier-undersøkelsen har 13 prosent av de spurte i alderen 13 til 18 år sendt nakenbilder av seg selv.

Av disse har rundt én av fem sendt nakenbilder til personer de kun har snakket med via internett.

– I og med at vi har en forståelse for at bildene på Snapchat forsvinner etter at de er åpnet, er brukerne mer risikovillige når det kommer til hvilke typer bilder de sender. Terskelen for å legge til andre brukere er også lav på Snapchat, sier Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna.

OVER ALT: Kaja Hegg i Redd Barna forteller at barna dine er sårbare for overgrep, trakassering og krenkelser så på de plattformene der barna kommuniserer med andre mennesker over nett. Foto: KJETIL GRUDE FLEKKØY / NRK

I tillegg har flere straffesaker de siste årene handlet om overgrep eller forsøk på overgrep via Snapchat. Blant annet ved at overgriperne gir seg ut for å være noen andre, og dermed får lurt unge til å sende dem bilder og video.

Kaja Hegg i Redd Barna advarer også mot mobbing og utestenging.

– «Alle» er der, og det dannes ofte forskjellige grupper. De kan brukes til ekskludering, i tillegg skjer det en også mobbing via Snapchat, sier Hegg, som også advarer mot funksjonen som gjør at andre brukere kan se hvor du er.

– Dette er sårbart dersom man er i kontakt med en person med farlige hensikter.

Dette svarer Snapchat Ekspandér faktaboks – Mange apper har aldersgrenser, men det er mulig å omgå disse. Slik dere ser det, har dere et system som gir god nok kontroll på alderen til brukerne deres? – Ingen under 13 år har lov til å lage en Snapchat-profil. Dersom vi oppdager slike regelbrudd sletter vi kontoen. men vi er åpne for eventuelle nye løsninger for å hele tiden gjøre appen vår sikrere. Det kan være lurt å vite at både Apple og Google har løsninger som hindrer barn å laste ned apper uten foreldrenes godkjenning. – Hvordan jobber dere for å få et app som er mest mulig sikker når det kommer til overgrep? – For det første er mobbing, trakassering eller overgrep via Snapchat helt uakseptabelt, og vi ber alle som opplever eller hører om dette om å melde fra til oss. Vi setter også personvern i høysetet. Derfor har vi blant annet ingen løsninger for søk etter profiler basert på alder, du kan ikke motta meldinger fra noen du har lagt til som venn, hvis ikke du har gjort endringer i oppsettet selv, og det er enkelt å rapportere og blokkere brukere. – Har dere noen gode råd for hva foreldre bør gjøre på personverninnstillingene på appen deres, for å sikre appen best mulig? Ikke endre på innstillingene. De er satt slik at du kun kan se og dele ting med dine venner.

Ikke legg til folk du ikke kjenner. Ikke del brukernavnet ditt med ukjente eller offentlig.

Hold profilen lukket.

Rapporter all misbruk eller bekymringer om sikkerhet i appen med oss.

Gi beskjed dersom du opplever noe feil.

KARTET: Snapchat gir deg mulighet til å finne andre brukere i nærheten, ved hjelp av kartfunksjonen. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen

TIK Tok – including Musical.ly

Her lager brukerne små videoer av seg selv. Brukerinnstillingene åpner for private kontoer, samtidig kan man også ha profiler som er åpne for alle.

Barnevakten.no er blant annet bekymret for at det meste i appen måles etter likes og kommentarer. Manglende likes og kommentarer, eller eventuelle sårende kommentarer, kan påvirke et ungt sinn.

KORTE VIDEOER: PÅ TIK Tok florerer det av forskjellige videoer fra mennesker over hele verden.

Selv om appen oppfordrer til at brukerne skal si noe fint når de kommenterer, så garanterer ikke det mot stygge kommentarer.

Appen har også mulighet for én til én-kommunikasjon. Politiet forteller at barn kan bli presset til å sende uheldige bilder og videoer.

I fjor ble en mann i Østfold dømt for overgrep mot 58 forskjellige personer, blant annet via Musical.ly

Instagram

Også en svært populær app blant barn og unge. 67 prosent av barna i alderen ni til 18 år bruker Instagram, ifølge barn og Medier-undersøkelsen 2018.

Det er også et sosialt medie mange voksne bruker, men Kaja Hegg i Redd Barna mener barna våre bruker Instagram på en helt annen måte enn oss voksne.

– Instagram framstå som veldig trygg og oversiktlig for voksne, dersom du bare følger vennen dine. For barn er Instagram et større univers, der de kan ha flere grupper, og hele tiden kommer i kontakt med nye folk, sier hun

Hegg mener vi voksne bør være obs på flere ting:

– En ting er presset på likes og bekreftelse. Bildene du legger ut og informasjonen om kontaktlista di kan også brukes i utpressingssituasjoner. For eksempel kan folk true deg med å spre bilder de har fått tak i, eller lignende, sier Hegg.

– I tillegg foregår en del kommunikasjon både i grupper og én til én, så det kan være vanskelig for foreldre å ha oversikt, sier hun.

I noen tilfeller blir det også åpnet rene hatkontoer, som kan være rettet mot enkeltpersoner.

Moviestar Planet og andre mobilspill

– På alle spill og apper der barn og ungdom har mulighet til å kommunisere med andre, kan det skje overgrep eller forsøk på overgrep. Selv om det aktuelle spillet er trygt, kan overgriperne prøve å peile kommunikasjonen over på andre apper som gir dem større spillerom, som for eksempel Snapchat, sier Kenneth Helberg i politiet.

Moviestar Planet er egentlig et mobilspill for barn og unge. De oppretter en egen avatar, eller karakter om du vil, i en virtuell verden. Spillet gir mulighet for å sende bilder og chatte med hverandre

I og med at du lager en anonym bruker, er spillet sårbart både for mobbing, krenkelser og overgrep.

I 2016 mottok politiet til sammen 60 henvendelser om mulige overgrep fra Moviestar Planet og det lignende spillet Momio.

Dette svarer Moviestar Planet Ekspandér faktaboks – Mange apper har aldersgrenser, men det er mulig å omgå disse. Slik dere ser det, har dere et system som gir god nok kontroll på alderen til brukerne deres? – Dette er kompleks. Spillet vårt er laget for barn i alderen åtte til 15 år, men krever likevel tillatelse fra foreldre. For å lage en profil må du oppgi alder, og ut fra alder vil du få tilgang til forskjellige ting i spillet. Det er også mulig for foreldre å tilpasse disse mulighetene. – Hvordan jobber dere for å få et app som er mest mulig sikker når det kommer til overgrep? – Vi har mange sikkerhetsfunksjoner i spillet. Blant annet en som registrerer stygt eller trakasserende språk. Vi har muligheter for å melde ting inn til våre moderatorer og vår sikkerhetsgruppe. Vi samarbeider også med sikkerhetsmyndigheter over hele verden, deriblant Kripos i Norge. – Hvorfor har dere mulighet for å være anonym i appen deres? – Dette er på grunn av personvernbestemmelsene i GDPR. Vi har ikke lov til å samle personlig informasjon fra barn, så vi må balansere GDPR med barns sikkerhet. – Har dere noen gode råd for hva foreldre bør gjøre på personverninnstillingene på appen deres, for å sikre appen best mulig? – Vi anbefaler foreldre å følge med på vårt sikkerhetssenter. Der oppdaterer vi hele tiden våre artikler og råd. I tillegg oppfordre vi alle til å snakke med barna om viktigheten med å ikke gi personlig informasjon til fremmede. Foreldre må også engasjere seg i barnas bruk av internett, apper og spill.

Tellonym

Også beskrevet som en «mobbeapp». Dette er en app som er laget for å stille spørsmål til brukerne av appen. Når du da kan være anonym, kan det fort bli en arena for mobbing. For eksempel ved å stille spørsmål som «Hvem er den styggeste jenta på skolen?» eller lignende.

Det er også mulighet for én-til-én-kommunikasjon. Også dette anonymt.

I innstillingene kan du sette opp filter som fjerner uønskede ord. Du kan også hake av for muligheten til å bare kunne motta meldinger fra registrerte brukere, noe som kan begrense omfanget av uønskede meldinger.

– Anonymitet trigger risikotaking, ved at du ikke må stå til rette for det man sier og gjør, og man opplever at det ikke har konsekvenser. Samtidig er det viktig å huske på at anonymitet også kan være bra, men da i andre sammenhenger, som for eksempel at man kan bruke hjelpetilbud anonymt, sier Kaja Hegg i Redd Barna.

«MOBBEAPP»: Tellonym er lagt opp til at du skal kunne svare kommuniserer anonymt. Politiet og redd barna mener det legger til rette for mobbing og hets.

Dette svarer Tellonym Ekspandér faktaboks – Mange apper har aldersgrenser, men det er mulig å omgå disse. Slik dere ser det, har dere et system som gir god nok kontroll på alderen til brukerne deres? – For oss er det viktig at alle mindreårige brukere har tillatelse fra foresatte. Vi oppfordrer også alle foresatte som tillater bruk av Tellonym til å bruke kontroll-apper og å sette seg inn i hvordan appen vår fungerer. Det kan de gjøre via vårt sikkerhetssenter. – Hvordan jobber dere for å få et app som er mest mulig sikker når det kommer til overgrep? – Vi jobber hele tiden med å gjøre vår app tryggere. Samtidig er alle meldinger i Tellonym satt til å være private, og du må selv gjøre dem offentlig for alle. Slik mener vi at brukerne være har en mulighet til å hindre uheldige kommentarer fra å bli spredt. – Hvorfor har dere mulighet for å være anonym i appen deres? – Vi mener anonymitet er en viktig faktor i fremtidens kommunikasjon. Dersom du for eksempel lider av sosial angst er anonymitet fint for å gi deg mulighet til å snakke med andre. – Har dere noen gode råd for hva foreldre bør gjøre på personverninnstillingene på appen deres, for å sikre appen best mulig? – Vi anbefaler alle brukere å sette seg inn i våre personverninnstillinger.

Kik, Line og Omegle

Anonyme chattetjenester som gjør det mulig å chatte, sende bilder, videoer og lenker.

I januar startet Norges største overgrepssak i Nedre Romerike tingrett. En 26 år gammel mann var tiltalt for overgrep på nett mot 300 gutter. Mange av overgrepene eller overgrepsforsøkene ble gjort via Kik, Line eller Omegle.

TILFELDIG: Via Omegle kommer du i kontakt med mange forskjellige personer over hele verden.

Via Omegle velger appen selv ut andre brukere du kan komme i kontakt med, som en slags chatte-rullet. Appen har en aldersgrense på 13 år, dersom du har tillatelse fra foreldre, og 18 år uten en slik tillatelse. De som er under 18 deltar i modererte rom, men reaksjoner fra moderatorer kan ta tid, og det betyr ikke at det er trygt.

Line er en japansk chat-app som kan sammenlignes med Facebook og messenger. Brukes i all hovedsak til utvidet chatting om mobilspill i Europa.

Kik er en chat-app med full anonymitet. Aldersgrensen for appen er 16 år.

Kik har også en datingfunksjon.

DATING: I tillegg til den anonyme chatten har Kik en egen datingfunksjon.

Dette svarer Line Ekspandér faktaboks – Mange apper har aldersgrenser, men det er mulig å omgå disse. Slik dere ser det, har dere et system som gir god nok kontroll på alderen til brukerne deres? – Line er sertifisert og godkjent for sikker og trygg bruk for unge brukere gjennom EMA, et selskap som vurderer sikkerheten for unge brukere på nett. – Hvordan jobber dere for å få et app som er mest mulig sikker når det kommer til overgrep? – Vi har blant annet begrenset søkemulighetene for å finne nye brukere for de brukerne som er under 18 år, blant annet ved at du ikke skal få opp uregistrerte brukere. Vi tilbyr også kurs og foredrag om nettvett. – Hvorfor har dere mulighet for å være anonym i appen deres? – Når du mottar en melding fra en anonym bruker dukker knappene for å blokkere og rapportere opp. – Har dere noen gode råd for hva foreldre bør gjøre på personverninnstillingene på appen deres, for å sikre appen best mulig? – Vi oppfordrer foreldre til å skaffe seg nødvendig kunnskap om sikker bruk av appen. I tillegg har vi et sikkerhetssenter, som kan svare på dine spørsmål.

Oppfordring til deg som forelder

Verken Kenneth Helberg i politiet eller Kaja Hegg i Redd Barna mener sosiale medier bare er en uting.

Men de mener det er svært viktig at også foreldrene laster ned de samme appene som barna, setter seg inn i hvordan appene fungerer og undersøker personverninnstillingene i appene.

– I tillegg er det svært viktig at foreldrene lærer barna å ta forholdsregler når det gjelder hvordan man skaper og deler innhold på nett og sosiale medier, sier Hegg.

Kenneth Helberg i politiet mener dette bør diskuteres så tidlig som mulig.

– Det er derfor vi har disse foreldremøtene på barneskolen. Vi ønsker å nå ut til foreldrene til barna før de får sosiale medier, slik at både de voksne og barna vet om farene som kan lure, og har kunnskap til hvordan de kan bruke internett og sosiale medier på en trygg måte, sier han.

Tips om barn og mobil: Ekspandér faktaboks Lær barna at de alltid skal spørre om lov før de deler bilder, filmer eller informasjon om andre.

Lag klare regler for nedlastning av apper og spill, og bruk av penger i spill.

Snakk med barnet om hva som er greit og ikke greit å si på nett når de chatter i spill og sosiale medier – eller kommenterer andres bilder, filmer og statusoppdateringer.

Bevisstgjør barnet på ikke å opprette én-til-én kontakt på chat med folk de kun kjenner fra nett og spill.

Gjør klare avtaler om skjermtid og hvilke tidspunkt mobilen skal være slått av. Sørg for skjermfrie måltider, og skjermpause anbefales fra cirka en time før man skal sove.

Gjør det tydelig for barnet at de kan komme til deg og snakke om alt, også hvis de opplever noe ubehagelig eller vanskelig. (Kilde: Barnevakten)