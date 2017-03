Dømt for konemishandling igjen

For andre gang på et halvt år, er en 39 år gammel mann fra Lister-regionen, dømt for grov mishandling av kona, skriver Lister24. Mannen ble dømt til en fengselsstraff på elleve måneder. I tillegg må han betale 40 000 kroner til sin fraseparerte kone. Forrige gang ble hun tilkjent 60 000 kroner i erstatning.