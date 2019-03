Distriktsopprør i kvinnefotballen: – Det blir ein heftig debatt

Toppserien

Stabæk

– Stabæk ynskjer i utgangspunktet ingen endring. Då må det leggast inn meir økonomi enn det forbundsstyret har gjort i sitt forslag til Tinget. Vi er uansett imot forslaget om å innføre sluttspel, seier sportsleg leiar Richard Jansen.

Røa

– Vi i Røa har landa på at vi ynskjer strukturen vi har i dag med 12 lag i Toppserien og 12 i 1. divisjon, seier dagleg leiar i Røa Elite, Tom Inge Egedahl.

Fart

Klubben viser til landslaget har kvalifisert seg til VM, auka sponsorinntekter og at LSK Kvinner har kvalifisert seg til kvartfinalen i Meisterligaen.

– For oss er dette signal på at det heilt tydeleg går rett veg for norsk kvinnefotball, og dermed er det særs usannsynleg at deler av grunnlaget for mandatet til Espelundutvalet ikkje lenger er korrekt. Kanskje vi bør la den positive utviklinga, som no rår i norsk kvinnefotball, få halde fram utan endringar i seriestrukturen før vi er sikre på at det er rette å gjere? Kanskje heller tvert imot. Niåvet på laga er no såpass bra at det totalt sett er positivt for både landslag og klubblag at er 12 lag både i Toppserien og 1. divisjon. Vi kan i alle fall ikkje utelukke det.

Sandviken Toppfotball

– Sandviken ynskjer at dagens ordning med 12 lag i Toppserien og 12 lag i 1. divisjon vert vidareført. Vi har konkludert med at vi ikkje støttar dei føreslåtte endringane, seier sponsor-, marknads-, og medieansvarleg i Sandviken, Mette Hammersland.

LSK Kvinner

– Har ikkje svart.

Trondheims-Ørn

– Har ikkje svart

Arna-Bjørnar

Vil stemme for å redusere talet på lag frå 12 til 10.

Kolbotn

– Har ikkje svart

Klepp

– Vi ynskjer ein seriestruktur anten som i dag, eller med 10 lag. Vi meiner åtte lag vert for lite for å oppretthalde geografisk spreidd spelarutvikling. Dette kan ivaretakast på andre måtar, men burde då følgje med som ein konsekvens av forslaget. Argumentet med at det i dag ikkje er gode nok norske spelarar til å ha 12 lag kan nok stemme, men då bør ein heller stimulere til at det er mogleg å spele lenger og ikkje pensjonere seg før toppnivå før fylte 25 år. Det er jo då ein byrjar å få utbytte av år med trening og erfaring, seier Tår Åge Risnes i Klepp.

Vålerenga

– Har ikkje svart.

Avaldsnes

– Har ikkje svart.

Lyn

– Har ikkje svart.

1. divisjon

Grand Bodø

– Vi ynskjer 12 lag i Toppserien og og 12 lag i 1. divisjon. Då vi ikkje kan sjå at forslag om kutt i talet på lag isolert vil hjelpe andre enn dei veletablerte topplaga, er at vi ikkje for forslag om nedjustering av talet på lag. Når ein ser på kvalitet frå Midt-Noreg og nordover forstår ein at store deler av toppfotballmiljøet ikkje vert gitt gode nok føresetnader for å utvikle og behalde spelarar. Eit anna viktig bilete er at ein dei to siste åra opplever ei heilt anna interesse frå nasjonale sponsorar. Det er ikkje sikkert at nasjonale sponsorar tykkjer det er like spennande å støtte lag frå Oslo-Bergen. Vi meiner det er ekstremt viktig å ha med seg at det er eit formidabelt tal jenter som spelar fotball i Norge. Potensialet for å gje fleire gode utviklingsmoglegheiter er tilstades, men då må ein tenke langsiktig og ikkje berre på dei 150-200 jentene, som spelar i Toppserien. Skal toppfotball for kvinner bestå av lag frå Oslo, spør dagleg leiar i Grand Bodø, Vidar Stormo.

Øvrevoll Hosle

– Har ikkje svart

Amazon Grimstad

– Vi ynskjer å behalde dagens seriestruktur med 12 lag i 1. divisjon og 12 lag i Toppserien. Vi kan ikkje støtte ein reduksjon i talet på laget fordi vi meiner at kvinnefotballen treng toppmiljø også utanfor dei tre største byane i Norge, som kan fange opp talenta og gje dei eit godt toppfotballtilbod i landsdelen der dei bur. Færre lag i toppfotballen betyr at terskelen for opprykk til Toppserien blir for høg, og ein risikerer at toppfotball blir ein idrett som berre blir spelt i dei tettaste befolkningssentra, noko som kan føre til at rekrutteringa og interessa innan kvinnefotball også stoppar opp utanfor desse områda, seier styreleiar Per Eirik Heimdal.

Byåsen KF

– Har ikkje svart

Kaupanger

– Kaupanger ynskjer å behalde dagens seriestruktur med 12 lag i Toppserien og 12 lag i 1. divisjon. Med færre lag i Toppserien og 1. divisjon vil klubbar i distrikta med lågare befolkningstettleik slite med å etablere seg.Spelarar til Toppserien må rekrutterast frå ein plass. Dei store byane vil ha større og betre føresetnader enn dei allereie har i dag. Allereie no ligg dei fleire hestehovud føre når det gjeld tilgjengelegheit av spelarar. Dersom toppklubbar i distrikta ikkje klarer å vere blant dei 18 beste laga, vil 15-åringane flytte allereie etter ungdomsskulen for å vere knytt til eit godt nok miljø for å utvikle seg til Toppserien og landslag. Det er ikkje alle verken gode nok til eller klare for mentalt, seier Stian J. Frøiland, som er leiar i dameutvalet i Kaupanger fotballstyre.

Fløya

– Vi kan støtte en reduksjon i Toppserien til åtte eller ti lag. Vi meiner samstundes at det er grunnlag for 12 lag i 1. divisjon. Ein reduksjon av lag i Toppserien vil hemme talentuviklinga gjennom at dei beste yngste får færre moglegheiter. Vi meiner difor at ein reduksjon betingar av ein nasjonal J17/18-serie. Vi støttar ikkje forslaget om ei eiga avdeling for 2. divisjon for Nord-Norge. Vi ynskjer allnorsk 2. divisjon, seier Bård Christian Bergvoll i Fløya.

Snøgg

– Har ikkje svart

Nanset

– Nanset kjem til å stemme for at det blir som i dag. Vi har kjempa oss tilein plass i 1. divisjon, som vi jobbar hardt for å behalde. Det er ein fantastisk utviklingsarena for oss, seier Roy Gogstad i klubben.

Hønefoss BK

– Vi meiner å endre oppsettet på serien er feil. Etter løftet i kvinnefotballen har Norge endeleg byrja å prestere på den internasjonale arenaen igjen. Færre lag vil berre medføre mindre satsing på laga i distrikta. Vi vil få spelarflukt til klubbane i dei større byane, før breiare satsing rundt om i landet. Færre lag er lik dårlegare satsing nasjonalt. Sjå også på dei store laga, der utruleg mange av spelarane kjem ifrå distrikta. Utan skikkeleg satsing på distrikta, blir det truleg også færre spelarar til dei store klubbane på sikt, seier lagleiar for Hønefoss BK Kvinner, Harald Westbyn.

Åsane

– Vår innstilling er 12 lag i 1. divisjon, som i dag, og vår primære innstilling for Toppserien er også 12 lag. Vi meiner tingforslaget er direkte uklokt og har gått ut på dato, og vil vere direkte skadeleg for utvikling av framtidige norske toppspelarar på kvinnesida. Ein mogleg konsekvens er at fleire gode utviklingsmiljø vert forvitra over tid rundt om i landet. Det er veldig truleg at andelen utanlandske toppfotballspelarar i Noreg aukar med færre lag, og at andel norske spelarar går kraftig ned. Det kan vere særs skadeleg for utvikling av talent frå 16 til 18 år til toppfotballnivå, seier klubbeleiar i Åsane, Jostein Nesse.

Grei Kvinner Elite

– Vi går inn for å behalde noverande ordning. Det vil seie 12 lag i begge divisjonar, seier Jan Erling Langford Nilsen i Grei.

Medkila

– Medkila IL meiner det er best å behalde dagens ordning med 12 lag i kvar av dei to øvste divisjonane. Dersom det berre blir åtte lag i Toppserien, så vil desse befinne seg i Oslo-området, to i Bergen og eitt i Rogaland. Dette er basert på fjorårets tabell. Det betyr at spelarane må reise tidlegare for å spele Toppserie- og utviklingsmiljøa vil utarmast av seg sjølv. Det er lite inspirerande for laga ute i distrikta, seier sportsleg leiar Ole-Martin Linaker.