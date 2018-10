Mesterliga-bragd av «Birdsa» – klare for kvartfinale

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi var bedre foran mål. I begge boksene. Vi ble til tider kjørt hardt av Brøndby, men står godt. En stor dag for oss, sier en strålende fornøyd Hege Riise, som akkurat har ledet sitt lag til deres første kvartfinale i klubbens historie.

– I denne posisjonen har vi aldri vært før. Dette er gøy, ler hun.

Etter 1–1 på Jessheim for to uker siden, måtte LSK score for å ta seg til kvartfinale i mesterligaen. Det gjorde de to ganger like utenfor København. Men det kostet:

– De er så slitne nå at de ikke klarer å juble! utbryter kommentatoren til Romerikes Blad etter at dommeren blåser av kampen.

– Men det betyr ingen verdens ting. De er klare for kvartfinalen, la kommentatoren til.

Pellerud: – Dette har vi ventet på

Når NRK slår på tråden til tidligere landslagssjef for fotballkvinnene, Even Pellerud, har han akkurat fått det med seg, men tar det hele med fatning:

– Ikke noen stor sensasjon, ikke en bombe. Vi registrerer at et norsk lag er klare for kvartfinalen i den gjeveste turneringen. Dette har vi ventet på lenge.

IMPONERT: Tidligere landslagssjef Even Pellerud lar seg imponere av hvor stabile LSK Kvinner har vært. Han vil likevel ikke være med på at avansementet er noen sensasjon. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Hvorfor er ikke dette en sensasjon?

– LSK Kvinner har imponert over lengre tid med stabilitet. De har hatt lite skader og vært i støtet. Samtidig er den norske ligaen på høyde med danskenes.

– For første gang siden Røa var i kvartfinalen i 2009. Hva betyr dette for norsk kvinnefotball?

– Dette har vi ventet på. Vi har vært skuffa nå noen år. For alle som jobber med kvinnefotball, er dette svært gode nyheter. Dette var en bekreftelse på det skjer mye bra på kvinnesiden i norsk fotball, avslutter Pellerud.

Se scoringene fra kampen mot Brøndby! Bilder med tillatelse fra Romerikes Blad. Du trenger javascript for å se video. Se scoringene fra kampen mot Brøndby! Bilder med tillatelse fra Romerikes Blad.

Praktkamp av Reiten

Anja Sønstevold ble omfavnet av hvitkledde i jubelrus da hun i det 70. spilleminutt styrte inn ledermålet.

Åtte minutter senere ble det mer jubel i den danske byen. Synne Skinnes Hansen doblet etter et angrep tatt rett ut av læreboka. Guro Reiten gjorde akkurat som hun ville nede ved dødlinja, før hun la inn et 45-gradersinnlegg til Hansen på syv meter, som fikk en enkel jobb og sikret hvilepuls på LSK-benken.

For danskene ble det nok en gang mesterligastopp mot nettopp LSK.