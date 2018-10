Kommunen har brukt en måned på å granske påstandene i varslerbrevet. Bak brevet står sju av de ansatte ved institusjonen. I det anonyme varslerbrevet tar de et oppgjør med en kultur de hevder setter budsjettdisiplin foran omsorg av eldre.

Ifølge de ansatte råder det nærmest en unntakstilstand med omsorgssvikt og mangelfull oppfølging av avvik. De beskriver en arbeidshverdag som går på akkord med å sikre beboerne en trygg alderdom og en verdig avslutning på livet.

I en intern rapport som ble offentliggjort i dag skriver rådmannen at han ser svært alvorlig på de enkelthendelsene som varslerbrevet omtaler.

Den alvorligste anklagen som reises i varslerbrevet handler om en beboer som døde i begynnelsen av mars i år som følge av et fall om natten etter at ledelsen skal ha overprøvd faglige vurderinger.

Nå ber rådmannen i Arendal kommune om at Fylkesmannen gransker dette dødsfallet. Kommunen ber i tillegg om at Fylkesmannen gjør et tilsyn av driften ved Margarete Stiftelsen bo- og omsorgssenter i Arendal. Målet er å kvalitetssikre at avvik som rapporteres blir fulgt opp slik de skal, skriver rådmannen i rapporten.

94-år gammel kvinne falt om natten

NRK kan i dag fortelle mer om denne beboeren. Dette dreier som en kvinne på 94 år som hadde behov for tett oppfølging etter at helsetilstanden hennes hadde forverret seg. En egen fastvakt var plassert på kvinnens rom på dagtid og kveldstid, men da natten kom valgte ledelsen å ta vekk fastvakten.

Ledelsen mente at de to hjelpepleierne som var på nattevakt i samarbeid med den kommunale ambulerende nattpatruljen burde holde som tilsyn. På grunn av andre oppdrag den natten blir 94-åringen i perioder overlatt helt til seg selv. Mens kvinnen er alene, faller hun.

NRK har snakket med kvinnens nærmeste pårørende. De ønsker ikke å stå frem med navn, men forteller at de var bekymret for hennes tilværelse og spurte omsorgssenteret om det ville bli satt inn fast nattevakt for å passe på henne.

De pårørende mener de fikk et svar om at en sittende nattevakt ville bli fulgt opp. Fallet skjer så om natten, men de pårørende blir først varslet om ettermiddagen. Da de ankommer omsorgssenteret får de se hvor svak kvinnen er blitt, og i samråd med omsorgssenteret blir 94-åringen sendt til sykehus – rundt 12 timer etter at fallet skjedde. En uke etter fallet dør kvinnen.

Varslerne hevder at dette fallet var den direkte foranledningen til kvinnens død. I det anonyme anklageskriftet reiser de ansatte spørsmål ved hvordan dette fallet ble rapportert og fulgt opp som avvik. De skriver:

"Om det ble skrevet avvik er det uklart om dette fikk en forsvarlig behandling da leder naturligvis ikke kan behandle avvik der hans egne beslutninger er direkte medvirkende til hendelsen."

Rådmannen ber om ekstern gransking

Da varslerbrevet ble kjent i september svarte rådmannen at kommunen så langt ikke hadde avdekket noe kritikkverdig.

-Jeg har ikke funnet noen dokumentasjon for at det er helt korrekt slik det er fremstilt i varslerbrevet, svarte rådmann i Arendal kommune, Harald Danielsen, i intervju med NRK 13. september.

En måned senere i rapporten av 12. oktober ber altså den samme rådmannen nå om at saken granskes eksternt.

I kjølvannet av varslerbrevet avslørte NRK at det ikke er skrevet et eneste referat fra møter i det lokale HMS-utvalget (helse, miljø og sikkerhet) der kritikkverdige forhold er blitt tatt opp. Overfor NRK innrømmet kommunen at dette er et regelbrudd og en svikt.

I dagens rapport slår rådmann Harald Danielsen fast:

"Det skal føres løpende referater fra personalmøter og møter i HMS-utvalget, og saker av betydning for ansattes arbeidsforhold og tjenestekvalitet skal drøftes jevnlig med enhetsleder".