Batteriet til e-sigaretten eksploderte: – Jeg så flammer kom ut av lomma

– Jeg sto på jobb og laget kaffe, da jeg plutselig så flammer kom ut av lomma. Kollegene mine fikk revet buksa av meg, forteller Olsen.

I lomma hadde han som vanlig to ekstrabatterier til damperen sin. Den samme typen han har brukt i flere år. Plutselig eksploderte det ene, tilsynelatende helt ut av det blå.

– Jeg mangler hud nesten fra lysken og ned til fotbladet. Kollegene mine fikk henta frosne grønnsaker og fiskekaker fra fryseren som de la på beinet.

Olsen har fått andre- og tredjegrads forbrenning over hele beinet. Foto: Privat

40-åringen fra Vennesla har pådradd seg andre- og tredjegradsforbrenning over det meste av beinet.

Tidligere har det vært meldt om en mann i USA som fikk blåst ut flere tenner da el-sigaretten eksploderte. Også i Finland fikk en mann øyeskader da det samme skjedde.

Tom Oskar Olsen har brukt e-sigarett i drøyt tre år. Foto: Privat

Jeg trodde det skulle være trygt og greit å slutte å røyke Tom Oskar Olsen

LG beklager sterkt

Batteriene er av typen LG HB4, og er kjøpt hos en norsk forhandler Olsen har brukt i alle år.

Batteriene eksploderte da de lå løse i lomma. Foto: Privat

Produsenten LG Electronics svarer i en mail til NRK:

Det er svært trist at en person har blitt skadet på denne måten, og vi ser svært alvorlig på dette. Dette er ikke et kjent problem for oss og siden vi ikke vet nok om hva som har skjedd kommer vi til å prioritere å utrede dette omgående. Vi er interesserte i å komme i kontakt med vedkommende som er rammet for å finne ut hva som faktisk har skjedd. Vi vil så kunne vurdere eventuelle tiltak.

Batteriet er av typen LG HB4. Foto: Skermdump

Vil ikke bruke batteriene lenger

– Jeg trodde det skulle være trygt og greit å slutte å røyke, sier Olsen, som er klar på at han ikke kommer til å bruke denne type batteri i fremtiden.

Olsen hadde også et nøkkelknippe i lomma, og har blitt fortalt at det kan ha skjedd en reaksjon dersom metall kommer mellom batteriene. Men han har alltid tidligere oppbevart dette sammen.

Torsdag skal han opereres ved Stavanger Universitetssjukehus

– Jeg vet ikke om de skal transplantere hud, eller operere vekk brent kjøtt.

– Hvordan ser du på å fortsette med e-sigarett?

– Det var ikke maskinen det var noe galt med, det var batteriene.