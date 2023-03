Avslutter samarbeidet med Vipers etter sjikanøse kommentarer

– Det er summen av handlinger som ikke er akseptable, og dette er ikke forenlig med våre verdier, sier Kolbjørn Ertzeid.

Han er administrerende direktør i Brandsdal Group, som eier Bli Vakker.

Bli Vakker har nå bestemt seg for å avslutte samarbeidet med håndballklubben Vipers Kristiansand, og forlenger ikke sponsoravtalen som går ut i mai.

Bakgrunnen er bråket rundt salgs- og markedssjef Christer Paulsen i Vipers, som skrev sjikanøse kommentarer på Facebook og løy om at han var hacket.

– Leit

Ertzeid forteller at de hadde et møte med daglig leder og styreformann i Vipers på onsdag.

– Vi skjønner at det er en krevende situasjon for dem, men har bestemt oss for å ikke forlenge avtalen.

Han påpeker at han syns det er leit, og at de før hendelsen var i dialog om å forlenge avtalen.

– Vi har hatt et langt og godt samarbeid med Vipers, og profileringen vi har fått fra klubben har vært veldig verdifull for oss. Så vi skulle gjerne sett at vi kunne videreføre dette.

Vipers fikk beskjed om avgjørelsen i går.

Kolbjørn Ertzeid i Bli Vakker sier Christer Paulsens oppførsel har vært uakseptabel, og ikke forenlig med videre samarbeid med klubben. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Kalte motspiller «feit»

Det var etter semifinalen i norgesmesterskapet mellom Byåsen og Vipers Kristiansand tidligere i mars, at det dukket opp sjikanøse kommentarer.

I en tråd mellom Paulsen og arrangementsansvarlig Aleksander Kristiansen blir flere spillere kommentert.

I tillegg får dommerne det glatte lag, og en motspiller omtales som «feit»

Paulsen hevdet at profilen hans hadde blitt hacket og sa det ikke var han som hadde skrevet kommentarene.

Først etter nesten en uke, innrømmet han løgnen.

– Det er uakseptabel oppførsel i forhold til kollegaer, motstandere og trenere. Vi kan alle gjøre feil, men å stå i den løgnen helt til en blir presset til å motvillig innrømme det. Da blir det såpass uakseptabelt at det er noe vi mener ikke er forenlig med hva vi ønsker å profilere oss sammen med, utdyper Ertzeid.

– Hadde det sett annerledes ut om Paulsen hadde fått sparken?

– Vi kan ikke legge oss opp i hvordan klubben håndterer personalsaker. Men da hadde vi i hvert fall sett at det var en kraftigere reaksjon fra dem.

Daglig leder i Vipers, Per Geir Løvstad, har ikke besvart NRKs henvendelser i dag.

Tror flere vil følge etter

Denne uken ble det kjent Næringsforeningen i fryser avtalen de har med Vipers.

Næringsforeningen, som representerer næringslivet i Kristiansandsregionen, er ingen sponsor som spytter penger inn i Vipers, men har en partneravtale med klubben.

Også DNB, som er Vipers sin hovedsponsor, har kommet med reaksjoner etter bråket.

Denne uken kom de med krav om at klubben lager en plan med konkrete tiltak for å forebygge sjikanering og om at klubben forbedrer holdningsarbeidet, samt interne rutiner.

– Dette vil vi følge opp tett videre med klare frister til gjennomføring og vurdere veien videre basert på tiltakene Vipers legger frem, sa markedsdirektør Aina Lemoen Lunde i DNB til NRK på onsdag.

Markedsdirektør i DNB, Aina Lemoen Lunde, har stilt en rekke krav som må innfris om de skal fortsette som hovedsponsor for Vipers. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

Ertzeid i Brandsdal Group tror flere sponsorer nå vurderer om de skal fortsette samarbeidet med klubben.

– Jeg tror nok det er flere som teller på knappene, og tenker som oss. Så det kan fort bli flere.

– Bare tapere

Bli Vakker er en av de større sponsorene til Vipers, og har hatt et langt samarbeid med klubben.

Ertzeid syns det er vemodig at det nå er slutt.

– Her er det bare tapere. Vi skulle veldig gjerne ønske å unngå dette, men det er en tap-tap situasjon uansett.

Han utelukker likevel ikke samarbeid i fremtiden.

– Vi har ikke stengt døra for godt, men vi får vurdere hva som skjer i fremtiden – om situasjonen endrer seg såpass mye, at vi kan gå inn i en ny avtale med dem.

På spørsmål om de nå vurderer samarbeid med andre klubber, svarer han:

– Det kan være, men det er i så fall helt uavhengig av denne saken her. Det er ikke noe vi har snakket om til nå.

– Vipers er et kristiansandslag. Det er verdens beste håndballag og de har en profil som vi har synes har vært veldig bra. De er rosa, som vi er, så det har vært veldig god match på mange områder. Det er ikke lett å finne sånn god match igjen.