– Jeg skrev noe som jeg ikke står inne for, og som jeg har unnskyldt direkte til den det gjelder. Da jeg ble konfrontert med hva jeg hadde skrevet, var det så flaut at jeg valgte den feige veien bort fra situasjonen. Jeg fikk panikk.

Slik forklarer Paulsen seg i en pressemelding som klubben har sendt ut fredag.

Kalte motspiller for «feit»

Det var etter semifinalen i norgesmesterskapet mellom Byåsen og Vipers Kristiansand fredag kveld at det dukket opp sjikanøse kommentarer. I en tråd mellom Paulsen og arrangementsansvarlig Aleksander Kristiansen henges flere av klubbens egne spillere ut. I tillegg får dommerne det glatte lag, og en motspiller omtales som «feit»

Paulsen hevdet at profilen hans hadde blitt hacket og sa det ikke var han som hadde skrevet kommentarene.

Torsdag innrømmet han for ledelsen i Vipers at han ikke var blitt hacket, men selv hadde skrevet meldingene som har fått stor omtale denne uken.

– Til enkeltpersonen det gjelder, til Vipers, til Byåsen, til dommerne, til supportere og støttespillere, til hele Håndball-Norge: Unnskyld. Unnskyld. Unnskyld, sier Paulsen.

Aleksander Bergh Kristiansen, den andre personen i meldingsutvekslingene, har tidligere sagt til Nettavisen at han legger seg paddeflat.

Er skuffet

– Det er godt at fakta omsider er kommet på bordet. Det burde ha skjedd tidligere og vi burde ha vært hele denne saken foruten, sier Per Geir Løvstad, daglig leder i Vipers.

Klubben har brukt de siste dagene på å komme til bunns i Facebook-meldingene som ble publisert forrige lørdag.

Ledelsen i Vipers legger ikke skjul på at de er skuffet over utfallet.

– Vi er selvsagt skuffet. Dette er et alvorlig tillitsbrudd mellom klubben og en ansatt. Vi har vært svært tydelige over Christer – han har fått et skriftlig advarsel, og han har vist anger for den situasjonen han har satt oss og seg selv i. Vi er glade for at han nå bidrar til å rydde opp, sier Løvstad.

Per Geir Løvstad er daglig leder i Vipers og bekrefter at Paulsen har fått en skriftlig varsel. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Beholder jobben

I pressemeldingen kommer det fram at styret aksepterer unnskyldningen fra Paulsen og at han beholder jobben.

– Det er et alvorlig tillitsbrudd, men det er ikke så alvorlig at det får konsekvenser for arbeidsforholdet. Et samlet styre har akseptert Christers unnskyldning. Han skammer seg over hva han har skrevet og hva han har gjort, det er tydelig å se.

Klubben ønsker å gi salgs- og markedssjefen en ny sjanse og skriver at de vil legge saken bak seg.

– Nå skal vi bruke litt tid på å legge denne saken bak oss og deretter finne en sterkere vei videre sammen, sier Løvstad.

Ville fått andre konsekvenser

Norges Håndballforbund har fulgt saken tett og uttalte torsdag at dersom det viste seg at Paulsen stod bak kommentarene kunne det komme sanksjoner.

Nå sier president i forbundet, Kåre Geir Lio, at de tar informasjonen som har kommet frem til etterretning:

– Nå vil vi først og fremst forholde oss til det som er Byåsen sine behov og spillerne sine behov, og så skal vi gjøre nødvendige vurderinger på andre eventuelle tiltak senere.

Lio er tydelig på at saken ville fått andre konsekvenser dersom Paulsen var ansatt hos dem.

– Det kan være ting vi ikke vet, men slik jeg kjenner saken ville det vært vanskelig å fortsette i en stilling i håndballforbundet.

Kåre Geir Lio, president i Norges Håndballforbund har før innrømmelsen til Paulsen, varslet at det kan komme sanksjoner. Foto: NRK

Ville fått sparken i Byåsen

Styreleder i Byåsen Morten Holck følger samme linje som håndballforbundet.

– Det er ingen tvil om at han ville fått sparken hos oss. Han hadde ikke hatt tillit, sier Holck.

Styrelederen mener også reaksjonen til Vipers nå framstår som om det er helt greit å uttale seg slik Paulsen gjorde om spilleren.

– Så lenge han kun får en skriftlig advarsel virker det som om det er akseptert å henge ut en spiller. Det virker også som det å lyve for presse, sponsorer og ledelse i seks dager er helt greit.