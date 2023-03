Onsdag jublet eliteserieklubben for sitt sjette seriegull på rad.

Men torsdag er det brått tilbake til hverdagen.

NRK har de siste dagene snakket med flere sponsorer og kilder rundt klubben.

Ingen av sponsorene vil bekrefte at de avslutter samarbeidet med Vipers.

Men etter det NRK kjenner til kan det bli tilfelle hos flere av dem.

Sponsor: – Dette må modnes litt

To av sponsorene NRK har snakket med torsdag vil ikke si at de vil avbryte kontrakten med Vipers, men krever et mer utfyllende svar enn de har fått til nå.

– Vi ønsker ikke å ta noen forhastet beslutning om videre samarbeid med Vipers. Dette må modnes litt og vi trenger tid til å diskutere saken internt, sier sponsoransvarlig Sonja Wåland i NorgesEnergi.

Bedriften har hatt et møte med Christer Paulsen der han la seg flat og beklagde både Facebook-kommentaren og løgnen i etterkant.

– Vi hadde et godt møte med Paulsen, sier hun.

– Betyr det at han har gjenvunnet tilliten?

– Det var ikke det jeg sa. Jeg sa vi hadde hatt et godt møte med Paulsen, sier hun.

Sponsoransvarlig, Sonja Wåland, i NorgesEnergi har hatt møte direkte med Christer Paulsen. Hun sier saken må modnes litt før de tar en endelig beslutning om videre samarbeid. Foto: NorgesEnergi

Har bedt om møte

Bli Vakker skal også i møte med klubben.

– Vi har avtalt et møte neste uke for å få mer informasjon for å ta stilling til hva vi gjør videre. Vi er på utgående kontrakt, og vi var før denne saken kom opp allerede i en diskusjon med Vipers om forlengelse, sier Kolbjørn Ertzeid som er administrerende direktør i Brandsdal Group, som eier Bli Vakker.

– Vi fikk nå et nytt moment vi må ta stilling til, sier han.

– Setter dere noen krav til Vipers?

– Vi må sikre at måten de opererer på er noe vi kan være stolt av som samarbeidspartner, og da trenger vi noe mer informasjon enn det som kom gjennom et enkelt skriv eller media.

– Er denne saken ekstra symboltung for Bli Vakker?

– De fleste synes dette er tungt å svelge uansett. At vi har en høy andel kvinner som både kunder og som ansatte gjør det ikke noe lettere.

Christer Paulsen har ikke svart på NRKs henvendelser. Ingen andre i klubbledelsen vil heller stille til intervju.

Kolbjørn Ertzeid i Bli Vakker sier bedriften skal møte Vipers i neste uke. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

– Her blinker alle røde lamper

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, mener klubbledelsen i Vipers Kristiansand er nødt til å vise samarbeidspartnerne at de tar dette på større alvor enn de har gjort til nå.

– Idrettssponsing er nødvendigvis verdibasert. Her blinker alle røde lamper, sier Saltvedt.

Han mener det er opplagt at sponsorer ikke kan leve med at Christer Paulsen fortsetter som salgs- og markedssjef i Vipers.

– Den som er ansvarlig for sponsorkontakt har «bodyshamet» på Facebook og fulgt det opp med å lyve offentlig. Det er tidenes enkleste logikk at sponsorer ikke vil samarbeide med Paulsen, som jo Vipers legitimerer med å beholde ham i den posisjonen.

Har sendt ut skriv til samarbeidspartnerne

Ledelsen i Vipers sendte ut et felles skriv til alle samarbeidspartnerne i klubben torsdag morgen.

Her forsikres det om at klubben tar saken på alvor til tross for at Christer Paulsen får fortsette i jobben som salgs- og markedssjef.

Paulsen har fått en skriftlig advarsel etter Facebook-kommentaren og løgnen i bakkant.

NRK hadde avtalt et intervju med styreleder i Vipers, Rune Nomeland, torsdag. Senere trakk han seg fra intervjuavtalen. Han vil kun svare på e-post.

– Styret synes det alltid er trist å miste samarbeidspartnere uansett grunn, skriver han.

– Hvordan har sponsorene reagert på deres håndtering av saken?

– Vi får positive tilbakemeldinger på vår håndtering av saken, svarer styrelederen.