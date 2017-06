Mer målrettet sprøyting, mer åpne jordbærrader og utplukking av råtne bær, er noe av det som kan hjelpe.

Det sier Jan Karstein Henriksen i Norsk Landbruksrådgiving Agder.

Rundt den 20. juni i fjor, ble det oppdaget sopp i jordbær på Agder. Soppen gråskimmel, som etter hver spredte seg til flere deler av landet, ødela jordbær for flere millioner kroner.

Noen av jordbærbøndene anslo at så mye som 80 prosent av avlingen ble ødelagt.

Det hele ble betegnet som den verste jordbærkrisen i Norge noensinne.

Store mengder jordbær måtte kastes på Sørlandet. Denne haugen er bare noe av det som ble plukket ut fra ett av jordbærfeltene på Tveit utenfor Kristiansand. Foto: Kari Skår / NRK

– Smale, åpne rader er hemmeligheten

Henriksen i Norsk Landbruksrådgiving Agder, sier at det er mulig å gjøre noe for å forhindre at dette skal skje igjen.

På Sørlandet har det allerede blitt gjort noe. En regnfull mai gjorde at det ble nødvendig å ta i bruk sprøytemidler. To av soppmidlene som ble benyttet i fjor, ble imidlertid lagt på hylla.

– Siden i fjor har vi funnet ut at det var problemer med disse, sier Henriksen.

Selv tror han at det viktigste man kan gjøre for å unngå gråskimmel, er å passe på at plantene ikke blir for fuktige. Noe av løsningen på dette kan ligge i hvordan man lager jorbærradene.

– Hemmeligheten er smale, åpne jordbærrader. Det gjør at våte bær tørker fortere opp, sier Henriksen.

– Må plukkes ut og graves ned

Gråskimmel er ikke noe nytt problem. Soppen har bydd på problemer tidligere, men i fjor tok den virkelig overhånd.

Henriksen var litt bekymret i begynnelsen av forrige uke. Helgen i forveien var både varm og fuktig, noe som resulterte i at det poppet opp noen råtne bær.

Jan Karstein Henriksen i Norsk Landbruksrådgiving Agder, tror at det er viktig å være bevisst på å ha smale, åpne rader i jordbæråkeren. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Han sier at disse raskt ble plukket ut og at det nå skal se veldig lovende ut. Værmeldingen som byr på fint vær med temperaturer på mellom 15 og 20 grader på Sørlandet i dagene framover, skal være på jordbærprodusentenes side.

Henriksen påpeker imidlertid at det ikke gjør at man kan slappe av.

– Alle må følge med. Så fort de ser et råttent bær i raden, må de plukkes ut og graves ned, sier han.