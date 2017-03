Onsdag ble det kjent at det er satt en dato for når Rita Grimestad får reise til Norge for å sone resten av straffen. Etter planen skal hun hentes av norsk politi den 10. april. To dager senere skal hun være på plass i Norge.

– Det er noe vi har jobbet for i tre år nå, så det er en stor lettelse. Jeg er selvfølgelig veldig glad nå, sier Grimestads sønn, Endre Ulstrup.

Tre tøffe år

Den 28. februar 2014 ble Rita Grimestad pågrepet på flyplassen i Quito i Ecuador. I kofferten hun hadde med seg, ble det funnet tre kilo kokain.

Rita Grimestad ble tatt med en koffert med tre kilo kokain i 2014. Foto: Maren Kateraas

Grimestad har hele tiden forklart at en mann bad henne om å ta med en koffert med dokumenter og har holdt fast på at hun ikke kjente til narkotikaen som lå skjult i den.

I tre år har sønnen og familien jobbet for å få Grimestad overført til Norge. Det har ikke vært lett.

– Vi har ofte følt at vi har stanget hodet i veggen og følt oss maktesløse. Til tider har det sett veldig mørkt ut. Det har vært tre tøffe år, sier Ulstrup.

Han sier at det aller vanskeligste har vært å forholde seg til et land med andre lover og regler, samt en helt annen kultur.

– Skal få hvile først

Ulstrup har ikke fått snakket med sin mor etter at datoen for hjemreisen ble fastsatt, men han tror det er få som er så glade som henne akkurat nå.

Selv har han ikke sett moren siden oktober 2015. Det var da han besøkte henne sist. Nå er det i underkant av tre uker til moren etter all sannsynlighet kan sette bena på norsk jord igjen.

Ulstrup tror ikke han kommer til å være til stede akkurat når det skjer.

– Jeg reiser nok ikke inn den dagen hun kommer hjem. Hun skal i hvert fall få hvile ett døgns tid, før vi kommer inn, sier han.

Og med «inn», mener han Oslo. Ulstrup har fått vite at moren skal til Bredtveit fengsel.