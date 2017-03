Kokaindømte Rita (53) har fått hjemreise-dato

Familiens advokat Nils Anders Grønås bekrefter overfor NRK at Grimestad lander på norsk jord 12. april. 53-åringen fra Marnardal er nå fengslet i Latacunga. Grimestad ble pågrepet 28. februar 2014 på flyplassen i hovedstaden Quito i Ecuador.

– Jeg har fått beskjed om at norsk

Advokat Nils Anders Grønås sier familien er lettet over at Rita Grimestad har fått en dato når hun overføres til Norge. Foto: Lars Eie

politi reiser til Ecuador 10. april og henter henne og at hun er hjemme i Norge 10. april, sier advokat Nils Anders Grønås til NRK.

Glad familie

På Sørlandet venter en spent familie. Sønnen Endre Ulstrup har vær svært engasjert i saken og besøkt moren flere ganger i fengsel i Ecuador. Advokat Grønås sier familien er lettet over at det er satt en dato.

– Det er klart at for familien og Rita Grimestad er dette en påkjenning som har vart over flere år. Det er en stor glede for alle at hun nå kan komme hjem og sone resten av straffen i Norge, sier Grønås.

Skjult narkotika

Rita Grimestad har forklart at hun traff en mann via Internett og at mannen ba henne om å ta med en koffert fra Quito til London. Men Grimestad ble stoppet på flyplassen.

Skjult i kofferten lå tre kilo kokain. Grimestad har hele tiden forklart at hun ble bedt om å ta med dokumenter og at hun ikke kjente til at stoffet lå skjult i kofferten.

Rita Grimestad ble dømt til fengsel i ti år for forsøk på å smugle tre kilo kokain ut av Ecuador. Foto: Maren Kateraas

Kan slippes ut tidligere

Grimestad ble dømt til fengsel i ti år i Ecuador i tre rettsinstanser. Hun skal sone i Norge, men Grønås tror at det blir en lettelse at hun får oppfølging av norsk helsevesen.

– Utgangspunktet er at hun skal fullføre straffen i Norge. Men Norge har tatt det forbehold at hun skal sone under norske regler. Det kan bety at hun kan prøveløslates etter å ha sonet 2/3-deler av straffen, noe jeg tror er sannsynlig. Også sett i forhold til hennes helsemessige utfordringer, sier Grønås.