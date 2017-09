– Heller Mexico enn Mandal

Han har et noe uvanlige artistnavnet som er funnet på selv. Han heter egentlig ikke «Vendetta» til etternavn, men Pedersen. Skjønt som 14-åring begynte han å opptre under navnet «Robbie Starbus».

I 2005 flyttet han til Oslo for å gå på musikkhøyskole. Da fant han ut at han burde finne seg et nytt artistnavn.

Bandmusiker siden guttedagene

– I ei bok fant jeg navnet «Vendetta del Disco», og etter å ha tenkt i fem sekunder bestemte jeg meg for å kalle meg «Vendetta», forklarer bassist, vokalist og låtskriver Robert August Koestøl Pedersen, som har spilt i band sammenhengende siden han var 14 år.

Nå livnærer han seg som musiker i Oslo. Der driver han eget studio, mellom spillejobber med andre artister. I tillegg har han også funnet tid til å gjøre ferdig sitt første fulle album. Godt hjulpet av produsent Elliot James i England.

Kjente artister

– Elliot har i sitt studio huset blant andre Adele, Tom Jones og Depeche Mode. Så det var utrolig stort for meg å få jobbe med ham, forteller Robert, som skryter av at den britiske stjerneprodusenten har skapt et stort lydbilde av ganske få instrumenter.

Og i tillegg gitt plata en særpreget og flott trommelyd. Selv spiller Robert tangenter, i tillegg til å beherske bass og vokal.

Inspirert i Mexico

Tekstene hans er på engelsk, og debutalbumet har han kalt ”Miss Martinez”. Inspirasjonen kommer nemlig best når han er borte fra hverdagen i Norge.

– Jeg har vært veldig mye i Mexico, og der har jeg også skrevet veldig mye til plata, forklarer debutanten som allerede som liten foretrakk engelske sanger.

– Som elleveåring skulle jeg på audition på barneteateret og husker at de ba meg synge en barnesang, men jeg kunne jo bare Elvis-sanger, flirer artisten fra Mandal.

Anmeldelse av debutplata til Robert Vendetta Du trenger javascript for å se video.

Fint bekjentskap

Anmelder Øyvind Nyvoll mener at Robert Vendetta sin musikk har fokus på harmonisk forløp med sterke koblinger tilbake til 70-tallsestetikk. Dette gjelder både i produksjon og låtskriving.

– Lydbildet framstår som interessant, mener anmelder Nyvoll. Foto: Janne Aateigen / NRK



-Lydbildet har mange lag og fremstår som organisk og interessant, sier Nyvoll.





– Vokalen balanserer godt lydbildet og binder det hele sammen. Fint bekjentskap, konkluderer Øyvind Nyvoll og belønner albumet "Miss Martinez" med åtte av ti oppnåelige poeng.