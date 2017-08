– Det er altfor mange tapere i denne saken

– Vi henter nå inn dokumentasjon fra barnevernet og spesialisthelsetjenesten, og snakker med folk som har vært involvert så langt tilbake som vi kan gå, sier fylkeslege Anne Sofie Syvertsen.

Hun leder ei prosjektgruppe på fire personer som skal snu alle steiner i behandlingsopplegget til den 15 år gamle jenta som er siktet i saken.

Fylkeslege i Aust- og Vest-Agder, Anne Sofie Syvertsen. Foto: Thomas Sommerset / NRK

15-åringen nekter straffskyld, og sto selv og ropte om hjelp mens hun vifta med kniven.

Jenta hadde rømt fra huset hun bodde i på Hornnes i regi av den private barnevernsaktøren Næromsorg Sør. Hun har i flere år vært under barnevernets omsorg, og har gjentatte ganger den siste tida truet med å hoppe fra broer.

Gransker barnevern og helsetjeneste

Statens helsetilsyn har besluttet å føre tilsyn både med barnevernet og helsetjenesten etter knivdrapet i Kristiansand, og arbeidet er i full gang.

– Vi har hatt historier før, også i vårt distrikt, med tragiske utfall og bare tapere. Hvis vi kan få belyst noen sider som ikke er belyst tidligere, så bruker vi nå mye ressurser for å få til det.

Fylkeslegen har ikke selv snakket med den drapssikta 15-åringen som sitter varetektsfengsla ved Bjørgvin fengsel i Bergen.

– Men hennes opplevelser vil være svært viktige for vår rapport, sier Syvertsen.

Mener svaret ikke er opplagt

I kjølvannet av drapet, har mange ment at jenta har falt mellom alle stoler, og at samarbeid mellom barnevern og psykiatri har vært for dårlig.

Det vil ikke fylkeslegen konkludere med. Hun vil ikke se seg blind på en teori:

– Det er fristende å hive seg på en bølge, men svaret kan ligge et helt annet sted.

– De har en opplevelse av å bli bestemt over

Fylkeslegen trekker frem en artikkel i Dagbladet der stiftelsen Forandringsfabrikken kritiserer såkalte «enetiltak». 15-åringen bodde alene i et hus, og det var ansatte som passet på henne.

Avisen trekker frem en undersøkelse der 42 barn og unge i barnevernet er spurt om deres erfaringer fra enetiltak. De fleste svarer at de føler seg utrygge, og at de føler det er noe alvorlig galt med dem, siden de må passes på av så mange voksne.

Syvertsen mener dette er viktige stemmer å lytte til:

– Det er barna og ungdommene sitt liv, og de har en opplevelse av å bli bestemt over.

Fylkeslegen regner med å være ferdig med å innhente dokumentasjon i løpet av midten av september, og rapporten ventes i løpet av et halvt år.