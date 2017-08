Tilsyn med både barnevernet og helsetjenesten etter drapet på Sørlandssenteret

– Statens helsetilsyn har vurdert saken i samråd med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og vi ser alvorlig på den informasjonen vi har mottatt. Informasjonens alvorlige karakter gir grunnlag for at tilsynsmyndigheten følger opp saken, skriver Statens helsetilsyn i sitt svar til Sørlandet Sykehus HF.

Sørlandet sykehus meldte selv fra til Helsetilsynet etter knivdrapet forrige uke.

Helsetilsynet opplyser at det blir Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som tilsynsmessig følger opp saken for at man skal kunne se tjenestene barnevernet og helsetjenesten har gitt i sammenheng.

Vil se på oppfølgningen av 15-åringen

En 15 år gammel jente som rømte fra barnevernet samme dag som knivangrepet, er siktet for drap og drapsforsøk. En 17-åring døde og en 23-åring ble lagt inn på sykehus med kritiske skader etter hendelsen på Sørlandssenteret onsdag forrige uke.

Det er fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen som skal organisere og lede den tilsynsmessige oppfølgingen. Hun sier de går bredt ut i granskningen

– Vi skal følge opp de tilsyn som er nødvendig hos alle involverte parter. Det kan gjelde både kommunale tjenester, statlige barnevernstjenester, kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester, sier Syvertsen.

Helsetilsynet sier 15-åringens medvirkning vil være viktig i arbeidet med tilsynssaken. Statens helsetilsyn vil bistå med spesialistkompetanse.